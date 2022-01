Kate Middleton: Τα πειράγματα του Πρίγκιπα William μαρτυρούν μια τέταρτη εγκυμοσύνη;

Δύο ατάκες του Πρίγκιπα William ήταν αρκετές για να πυροδοτήσει φήμες για τέταρτη εγκυμοσύνη της Kate Middleton, ένα ενδεχόμενο για το οποίο ο ίδιος μάλλον δεν ενθουσιάζεται ιδιαίτερα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ζεύγους στο Κοινοτικό Νοσοκομείο Clitheroe στο Λανκασάιρ της Αγγλίας την Πέμπτη (20/01), ενός νοσοκομείου που έχει συνεισφέρει πολύ στο να διατηρηθούν οι κοινότητες ασφαλείς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η 40χρονη Kate πήρε στην αγκαλιά της ένα μωράκι.

Τότε ο 39χρονος William, βλέποντάς τη να χαμογελάει ασταμάτητα, είπε περιπαικτικά σα μέλη του προσωπικού που ήταν γύρω τους, «μην της βάζετε ιδέες», ενώ όταν εκείνη την έδωσε στους γονείς της, πρόσθεσε «μην την πάρεις μαζί σου».

Βέβαια, όσον αφορά την Kate, η σιωπή της ήταν η απάντησή της αφού δεν έδειξε να του δίνει και ιδιαίτερη σημασία.

