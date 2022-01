Αν παιζόταν στο στοίχημα, οι εταιρείες θα το είχαν «φραγμένο»! Ο λόγος για το νέο διαζύγιο της Πάμελα Αντερσον (Pamela Anderson), η οποία μετά από μόλις ένα χρόνο γάμου με τον πρώην σωματοφύλακά της, Νταν Χέιχερστ (Dan Hayhurst), κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά, που είναι και η γενέτειρά της.



Μάλιστα, εκεί είχαν πραγματοποιήσει και τον γάμο τους την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η πρωταγωνίστρια του Baywatch, δεν έχει δημοσιοποιήσει το τέλος του γάμου της, όμως είναι θέμα χρόνου. Εξάλλου, έχοντας χωρίζει ήδη άλλες τέσσερις φορές, έχει πια και το «know how». Τι και έρωτας με τον Χέιχερστ ήταν τόσο παράφορος που ο σωματοφύλακας χρειάστηκε να εγκαταλείψει την οικογένειά του για να παντρευτεί την σταρ, τελικά άντεξε περίπου 13 μήνες.

Οι πρώτες φήμες για τον χωρισμό τους ξεκίνησαν, όταν ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι εντόπισε την Πάμελα Αντερσον σε καφέ στο Μαλιμπού, χωρίς να φοράει την βέρα της, γεγονός που δεν συνήθιζε. Μάλιστα, πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού, θέλοντας να προλάβει τα κακόβουλα σχόλια, ανέφερε στη Daily Mail: «Οσο αυθεντικά ζει η Πάμελα, τόσο αυθεντικά αγαπάει».

Pamela Anderson Files For Divorce From Husband Dan Hayhurst After Just Over A Year Of Marriage https://t.co/ysx8gPUkC2