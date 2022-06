Ελενα Παπαρίζου για Eurovision: «Είχα άγχος, αλλά εννοείται ότι θέλαμε την πρωτιά και τις δύο φορές»

Η Έλενα Παπαρίζου, η οποία έχει ξεκινήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία στην Ελλάδα, μίλησε την Τετάρτη (1/6) στην εκπομπή «Ελένη» με την Ελένη Μενεγάκη - μεταξύ άλλων - για τις δύο φορές που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision το 2001 με το Die for You ως Antique, αλλά και το 2005 όταν κέρδισε την πρωτιά με το My Number One.

Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου παραδέχτηκε πως είχε άγχος και τις δύο φορές αν και διαφορετικό την κάθε φορά.

«Την πρώτη φορά είχα πολύ άγχος, ήμουν και 19 ετών. Βέβαια, ήταν πολύ διαφορετικά την πρώτη φορά γιατί πήγαμε ως Antique και είχα τη στήριξη του Νίκου Παναγιωτίδη στο πλευρό μου», είπε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

Εξήγησε δε ότι «Άγχος είχα και τη δεύτερη φορά. Όσο πιο πολύ μπαίνεις στον επαγγελματισμό, γιατί είναι πρωταθλητισμός όταν ασχολείσαι με το τραγούδι, έχεις σκληρή προετοιμασία. Δεν πέρασε μέρα που δεν περνούσα από τον Φωκά Ευαγγελινό να κάνω πρόβα και ο Φωκάς να μην ήταν εκεί ή ένας από τους χορευτές του. Είχαμε πολύ πιο μεγάλη προετοιμασία με τον Φωκά».

«Εννοείται ότι θέλαμε την πρωτιά και τις δύο φορές. Αυτό θέλαμε, γι’ αυτό πηγαίναμε γιατί ήμασταν φαβορί και με το Die for You. Λέγαμε να πάει κάποιος στην Eurovision με ένα τραγούδι που λέγεται My Number One και να φτάσεις τελευταία θέση, πρέπει να είναι δράμα», παραδέχθηκε η Έλενα Παπαρίζου.

Αναφερόμενη στο The Voice, η ίδια εξήγησε τι ήταν αυτό που την έκανε να πει το «ναι» για τη θέση της coach. «Δεν μου άρεσε η λέξη κριτής, γι’ αυτό δέχτηκα τη θέση στο "The Voice", γιατί λέγεται coach. Είμαι καθοδηγητής στους ανθρώπους που έρχονται στην ομάδα. Πιστεύω πάντα μόνο ένας κρίνει, εννοώ ο Παντοδύναμος. Έχω την άποψή μου και θέλω να καθοδηγώ τα παιδιά», είπε η Έλενα Παπαρίζου, εξηγώντας πως όλοι οι τραγουδιστές θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά αφού ο καθένας έχει το δικό του στίγμα.

«Θα μου άρεσε κάποια στιγμή να δω τον κύριο Νταλάρα να κάθεται σε μία θέση, γιατί εγώ ως θαυμάστριά του θα ήθελα να μου πει. Αυτή είναι η ευκαιρία που δίνεται σε ένα νέο καλλιτέχνη», δήλωσε η γνωστή τραγουδίστρια.