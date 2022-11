Ντάνιελ Κρεγκ: Ραπάρει, λικνίζεται, πίνει Belvedere και... αυτός σίγουρα δεν είναι ο James Bond

Εμφανώς... επηρεασμένος από το νέο του ρόλο στην ταινία «Knives Out» που θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου και όπου υποδύεται έναν ομοφυλόφιλο ντεντέκτιβ, ο Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig), συνεχίζει να ενσαρκώνει «γκέι φιγούρες», αυτή τη φορά στο διαφημιστικό τρέιλερ της βότκας Belvedere! Ενα πανάκριβο κλιπ, μια εντυπωσιακή παραγωγή με τον Βρετανό ηθοποιό γνωστό από τις ταινίες του ως «James Bond 007» να κλέβει την παράσταση με χορευτικές φιγούρες που κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι κατέχει.

O Κρεγκ επιδεικνύει το μυώδες σώμα του και τη χορευτική του δεινότητα αν και στην αρχή της διαφήμισης, δείχνει σοβαρός με ένα κομψό ολόλευκο κοστούμι, καθώς κοιτάζει την εμβληματική γέφυρα Pont Neuf του Παρισιού. Σε λίγα δευτερόλεπτα... όλα αλλάζουν! Μπαίνει σε μια φανταχτερή Rolls Royce, και βγαίνει από την άλλη πόρτα, ως μια εκδοχή του εαυτού του, φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν, μαύρο φανελάκι, γυαλιά ηλίου και μια φαρδιά χρυσή αλυσίδα στον λαιμό του, πριν περάσει τις πόρτες του πολυτελούς ξενοδοχείου Cheval Blanc Paris. Ο 54χρονος ηθοποιός «ραπάρει» στο λόμπι και στην ταράτσα του ξενοδοχείου προτού μπει στη σουίτα του, όπου βρίσκει μπουκάλια βότκας Belvedere να τον περιμένουν.

Γίνεται ένας... άλλος χαρακτήρας

Ξαφνικά βγάζει έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και αλλάζοντας αμφιέσεις βάζει στο κόλπο χορευτικές φιγούρες λικνίζοντας το κορμί του σε ρυθμούς RnB διαφημίζοντας τη γνωστή βότκα, σε ένα βίντεο που φέρει τη σφραγίδα του σκηνοθέτη Taika Waititi. Το κλιπ περιέχει, επίσης, μουσική από τη σύζυγο του σκηνοθέτη Taiki, Rita Ora και Giggs, ενώ η χιουμοριστική χορογραφία είναι του JaQuel Knight. Την παραγωγή του κλιπ ανέλαβαν οι επιτυχημένοι Invisible Men, Bandits και Hungry Man. Τα στιγμιότυπα της καμπάνιας φωτογραφήθηκαν από τον εμβληματικό Juergen Teller, στην ίδια σουίτα που σκηνοθετεί το μεγάλο φινάλε της ταινίας, ενώ η Christine Centenera έχει διακοσμήσει τη λήψη με ένα καθαρό, μοντέρνο πλεονέκτημα. Πρόκειται για ένα... πάντρεμα προικισμένων αντισυμβατικών χαρακτήρων που δίνουν ένα τέλειο αποτέλεσμα στην αυθεντικότητα και το στυλ της Belvedere.

Με την παιχνιδιάρικη διαφήμιση της Belvedere, ο Taiki δήλωσε ότι είχε ως στόχο να δείξει πώς μπορεί να είναι η ζωή όταν οι κάμερες σταματούν να καταγράφουν. Μιλώντας για την απροσδόκητη συνεργασία του με τον Κρεγκ, ο 47χρονος Taiki παραδέχτηκε τις αρχικές του ανησυχίες επειδή δεν ήξερε αν ο ηθοποιός του 007 μπορούσε καν να χορέψει. Αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός απόλαυσε τα γυρίσματα της παιχνιδιάρικης διαφήμισης, προσθέτοντας: «Δεν ήταν κυνικός και δεν ήταν επιφυλακτικός. Απλά έπεσε κατευθείαν στη δουλειά».

Οταν ο Bond... αποχωρίστηκε μαρτίνι

Ετσι, ο γνωστός από τους ρόλους του ως Τζέιμς Μποντ, έβγαλε το μαρτίνι από τη ζωή του και επέλεξε τη βότκα! Η σχετική διαφήμιση ανέβηκε ήδη στο YouTube με την Belvedere Vodka να αποκαλύπτει τη μνημειώδη καμπάνια της με τον Κρεγκ, όπως δεν τον έχουν δει ποτέ ξανά, αλλά με τον ίδιο να αναδεικνύει το ταλέντο του, να εκπλήσσει και να καινοτομεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η λεπτομέρεια ότι στο ασανσέρ με το οποίο ανεβαίνει στο δωμάτιό του ο Ντάνιελ Κρεγκ, διακρίνεται στο βάθος και ένας άλλος άνδρας που έχει τα χαρακτηριστικά του πρώτου James Bond, Σον Κόνερι. Και μάλιστα, στο τέλος του βίντεο, στα «making off», ο Ντάνιελ Κρεγκ διακρίνεται να δείχνει πίσω του με νόημα. Και ο επίλογος; Πίνει μια γουλιά από το ποτό του και συνεχίζει να χορεύει πριν ο Waitit, που παίζει επίσης τον ρόλο του σκηνοθέτη στο διαφημιστικό, φωνάξει «cut». «Πάμε πάλι, απλά να είσαι ο εαυτό σου» του λέει ο Waititi.

Ο ρόλος που έδειξε... τι ακολουθεί

Και μπορεί όλοι να τον θυμόμαστε ως τον αξιομνημόνευτο -και για πολλούς καλύτερο- Τζέιμς Μποντ, αλλά στην ταινία «Knives Out» είναι μέλος της LGBTQ κοινότητας, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της ταινίας. Πρόσφατα, ο σκηνοθέτης Ράιαν Τζόνσον και ο Κρεγκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, αποκάλυψαν ότι ο ιδιόμορφος ντετέκτιβ που ενσαρκώνει ο ηθοποιός, είναι ομοφυλόφιλος. Σύμφωνα με το Insider, μια σκηνή στο Glass Onion: A Knives Out Mystery (η συνέχεια του Knives Out του 2019) δείχνει ότι ο ντετέκτιβ Μπλανκ ζει με έναν άντρα.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου σχετικά με τη σκηνή και αν ο Μπλανκ είναι γκέι, ο Τζόνσον απάντησε: «Ναι, προφανώς είναι», αναφέρει το δημοσίευμα. «Και δεν υπάρχει κανένας άλλος στον κόσμο που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να μου φέρει περισσότερη χαρά βρισκόμενος με τον Μπενουά Μπλανκ» συνέχισε αναφερόμενος στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον εραστή του Ντάνιελ Κρεγκ στην ταινία. «Δεν είναι σπόιλερ, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει με αυτό το άτομο;», πρόσθεσε ο Κρεγκ.

Η ταινία γυρίστηκε στην Ελλάδα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς η νέα ιστορία θέλει τον ήρωα να βρίσκεται σε ένα ελληνικό νησί για να εξιχνιάσει τον θάνατο ενός δισεκατομμυριούχου. Το Glass Onion: A Knives Out Mystery, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.