Λαμπερή πρεμιέρα για τη Δέσποινα Βανδή - Στο πλευρό της ο Βασίλης Μπισμπίκης

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (25/11) η Δέσποινα Βανδή μαζί με τις Melisses σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, διασκεδάζοντας τους θαμώνες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και εντυπωσιάζοντας το κοινό όχι μόνο με τη φωνή της, αλλά και με τις ενδυματολογικές της επιλογές. Από το πλευρό της τραγουδίστριας δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» μαζί με τον καλό του φίλο, Μανώλη Κονταρό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο πλευρό της Δέσποινας Βανδή, αφού έχει βρεθεί επανειλημμένα στα παρασκήνια του «Just The Two Of Us» όπου συμμετέχει εκείνη στην κριτική επιτροπή, ενώ και εκείνη στο παρελθόν έχει δώσει το «παρών» στα παρασκήνια θεατρικών παραστάσεων όπου έχει σκηνοθετήσει ή έχει παίξει εκείνος.

Δέσποινα Βανδή (Πηγή: NDP)

Βασίλης Μπισμπίκης (Πηγή: NDP)