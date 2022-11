Η Βάσια Τριφύλλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Open Weekend» και αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Σοφίας Παυλίδου και του Μάνου Παπαγιάννη, αφού πρωταγωνιστούσε και εκείνη στην παράσταση «Πετάει - Πετάει» το 2018, στο χαρακτηρισμό «ανακατώστρα» που είχε αποδώσει στην Παυλίδου, ενώ στη συνέχεια σχολίασε τη συμμετοχή του Σταμάτη Φασουλή στο «Just The Two Of Us» χωρίς να κρύψει την επιθυμία της να λάβει συμμετοχή και εκείνη στο σόου του Νίκου Κοκλώνη. «Δεν ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Σε τέτοια περιστατικά δεν αρκεί να μάθεις. Αν δεν δεις, δεν μπορείς να πεις κάτι. Ο Μάνος Παπαγιάννης την επόμενη μέρα βγήκε και ζήτησε μπροστά σε όλους συγγνώμη για το επεισόδιο», είπε αρχικά η Βάσια Τριφύλλη.

«Είχα πει στη Σοφία να μην το συνεχίσει. Ωραία, και τώρα αυτή κοιμάται πιο ήσυχη; Μου κάνει εντύπωση αυτό το θεσφατο "εγώ θα τον καταστερέψω". Ποια είσαι κυρά μου που θα καταστρέψεις τον Μάνο Παπαγιάννη;», αναρωτήθηκε η Βάσια Τριφύλλη, η οποία εξήγησε ότι ότι το «ανακατώστρα» «Εν τη ρύμη του λόγου το είπα, δεν το είπα ως επαγγελματική διαστροφή της κοπέλας».

Όσον αφορά το «Just The Two Of Us», η Βάσια Τριφύλλη είπε ότι «είναι ωραία εκπομπή, προσεγμένη», ενώ στη συνέχεια αναφερόμενη στον Σταμάτη Φασουλή, είπε χαρακτηριστικά:

«Ο Σταμάτης Φασουλής δεν έχει καμία σχέση με σόου, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερο ταλέντο στο σόου, αλλά εκεί ο Σταμάτης. Δεν τον συμπαθώ κιόλας. Σου εύχομαι να μην τον μάθεις, φαντάσου κάνω και τον σταυρό μου. Δεν μου έκανε κάτι προσωπικά, θα τον είχα σφάξει γιατί εγώ δεν είμαι και καλός άνθρωπος. Το λέω για να μη σε στεναχωρήσει όπως στεναχώρησε πολλούς συναδέλφους μας».