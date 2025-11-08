«Δέκα λεπτά θα κάνω»: Τα πιο ελληνικά πράγματα που έχουν συμβεί ποτέ, σύμφωνα με το Reddit

Το έχουμε ξαναπει, η σειρά «Ρετιρέ» δεν είναι μυθοπλασία, είναι ντοκιμαντέρ, είναι καταγραφή του ελληνικού μικρόκοσμου μας, με τους δημοσίους υπαλλήλους να κάνουν ό,τι θέλουν και με το που λήγει το ωράριο τους να εξαφανίζονται, με τους οδηγούς ταξί να προσθέτουν σουρεαλισμό στους δρόμους, με το πάρκινγκ να παραλύει τα νεύρα όλων μας, ακόμα και με τις δημόσιες τουαλέτες (!) να συμβαίνουν πράγματα ανείπωτα, που κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί. Σχετικό νήμα στο Reddit κατέγραψε ένα σωρό περιστατικά ελληνικής παράνοιας. Καταγράφουμε μερικά από αυτά.

Κεφάλαιο: Κολωνάκια

«Ο Δήμος Χαλανδρίου έκανε επέκτασή τον ποδηλατοδρόμου σε κεντρικό δρόμο αφαιρώντας αντίστοιχο κομμάτι από τον ασφαλτόδρομο βάζοντάς διαχωριστικά κολωνάκια , αμέσως πήγαν και παρκάρανε ανάμεσά στα κολωνάκια,« (@oro_sam)

Οδηγοί ταξί, αυτοί οι καθηγητές πανεπιστημίου του δρόμου - υπερήρωες

«Έχω μπει σε ταξί και ο ταρίφας είχε στο ένα χέρι αναμμένο τσιγάρο και καφέ αραγμένο στο παράθυρο, στο άλλο χέρι είχε το κινητό στο αυτί και μιλούσε και οδηγούσε με τα γόνατα. Αυτό πάει να πει multitasking». (@TheGreekMan2000)

Ελληνικό Δημόσιο, αλλά στο Λονδίνο

«Έγινε πριν λίγες μέρες και σκέφτηκα να το κάνω κανονικό ποστ αλλά δεν πρόλαβα..

Στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει 2-3 γκισέ με τζαμαρία, και για να μπεις στο χώρο των γκισέ έχει μια πόρτα. Ε, έχει χαλάσει το χερούλι της πόρτας από τη μέσα μεριά και η υπάλληλος της πρεσβείας ζήτησε από πολίτη/πελάτη που περίμενε να εξυπηρετηθεί να της ανοίξει από έξω.

Αυτό. Δεν ξέρω πόσο καιρό μπορεί να είναι χαλασμένο το χερούλι αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση να είναι μέρες ή βδομάδες». (@evasivelistener)

Ο γνωστός ο ελληναράς που του ανήκει ο δρόμος (και το πεζοδρόμιο)

«Είμαστε σε μπεργκεραδικο, που βρίσκεται σε πεζόδρομο, Παρασκευή βράδυ, τίγκα στα παιδάκια, που παίζουν στον πεζόδρομο και σε γονείς και άλλους πελάτες που τρώνε στα τραπεζάκια έξω από το μαγαζί.

Έρχεται αυτοκίνητο, παρκάρει έξω από το μαγαζί με αναμμένα τα φώτα (εκεί που πριν έπαιζαν τα παιδάκια), κατεβαίνει από το αμάξι, και πάει κάνει παραγγελία μέσα στο μαγαζί. Τον κράζουμε οι πελάτες και ατάραχος λέει ότι δέκα λεπτάκια θα κάνει.

Κλείνει τα φώτα του αμαξιού, συνεχίζει ατάραχος, ενώ του τη λένε οι υπόλοιποι και κουβεντιάζει με κάποιους γνωστούς. Μετά από ένα τέταρτο ετοιμάζεται η παραγγελία, μπαίνει στο αμάξι, ανάβει φώτα, τυφλώνοντας ξανά τους πελάτες και φεύγει λέγοντας καληνύχτα.

Γέλασα πολύ με τα χάλια μας». (Normal_Butterfly870)

Ένα reminder από την επικαιρότητα

«Βγήκε ο άλλος δημόσια στην τηλεόραση (με ποια ιδιότητα; Κανέναν καλύτερο δεν έχουμε να βγάλουμε) και έλεγε εγώ δεν είμαι ρατσιστής, έχω πάει με μαύρη,(!). Και ο δημοσιογράφος να χασκογελάει, καθώς πλησίαζε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο του, να ξεπεράσει σε αηδία και ετεροντροπή την Αννίτα Πάνια». (@Zealousideal_Rich975)

Ταξιτζήδες - επιστήμονες τεσσάρων τροχών - μέρος β'

«Ταρίφας. Οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα βράδυ Θεσσαλονίκη, με ένα χέρι στο τιμόνι, το άλλο στον καφέ, με ένα τάμπλετ σφηνωμένο στο τιμόνι.

Έβλεπε ποδόσφαιρο...» (@RaviDrone)

Σουβλάκια και μπύρα > ενδοοικογενειακή βία

«Περίμενα έξω απτο γραφείο του διοικητή της αστυνομίας με τα 2 μωρά στο καρότσι να κάνω καταγραφή περιστατικού ενδ. Βίας από τον πρώην, και αντί να βάλει εμένα μέσα έβαλε τον Ινδό απ'το wolt που του είχε φέρει σουβλάκια και Heineken» (@Arrisha)

Απαγωγή τουαλέτας;

«Ήταν στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Τραυματική εμπειρία. 15 λεπτά πριν κλείσει ο χώρος πήγαμε στην τουαλέτα. Η καθαρίστρια στις γυναικείες ειχε φράξει την είσοδο με ένα τεράστιο κουβά σφουγγαριστρας και δεν άφηνε κανένα να μπει. Μαμάδες με παιδιά παρακαλούσαν, άλλες φώναζαν άλλες έβριζαν κι αυτή έλεγε ας έρχοσασταν νωρίτερα εγω 3 η ώρα πρέπει να έχω φύγει. Πάνω στον πανικό καθώς έβγαινε ένας απο τις αντρικές, η καθαρίστρια μ ένα τηλεκοντρόλ κατεβάζει ένα ρόλο που έκλεινε το χώρο των αντρικών και αυτό επειδή κατεβαινε γρήγορα, χτύπησε στο κεφάλι αυτόν που προσπαθούσε να βγει. Σοκ. Και πρέπει να ήταν και ξένος. Τελικά πάνω στο χαμό που ακολούθησε αφήσε να πάμε τουαλέτα απειλώντας οτι 3 η ώρα θα κλειδώσει είτε είναι κάνεις μέσα είτε όχι. Αυτό συνέβη Κυριακή του τριήμερου καθαράς Δευτέρας φέτος...» (@BrightClimate-9632)