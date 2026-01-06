Γιώργος Παπαδάκης: 10 αξέχαστες στιγμές του «Καλημέρα Ελλάδα»

O Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια στη ζωή και ένα κομμάτι της τηλεοπτικής μας αθωότητας μοιάζει να έφυγε στα σκουπίδια. Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε όλα όσα μας χάρισε η εκπομπή που τον σύστησε στο κοινό των σημερινών 30-40άρηδων, το «Καλημέρα Ελλάδα». Βρήκαμε 10 τέτοια κομμάτια στο παζλ αυτής της διαδρομής του σπουδαίου δημοσιογράφου. Προφανώς, είναι πολλά περισσότερα.

Τα τρέιλερ

Εφημερίδες στην πρέσα, κόσμος (και κοσμάκης) συνωστίζεται στα λεωφορεία, μουσίκη με σάλπιγγες σαν να εισάγει κάποια προεκλογική συγκέντρωση. Στο - αρκετά ταλαιπωρημένο από το κίτρινο τύπο - είδος της ενημερωτικής εκπομπής, αυτό το τρέιλερ σε έπειθε ότι θα ενημερωθείς και θα πεις και πολλά ευχαριστώ στον Γιώργο Παπαδάκη.

Πρωταγωνιστής σε μια all star ομάδα

Στο παραπάνω απόσπασμα από μια εκπομπή του 1995 βλέπουμε ξαφνικά στις θέσεις των παρουσιαστών, Νίκο Μάνεση και Τατιάνα Στεφανίδου. Μα πώς έγινε αυτό; Ήταν μια από τις πολλές φορές που ο Γιώργος Παπαδάκης πλαισιώθηκε από νέους δημοσιογράφους. Από την ίδια ομάδα πέρασαν και οι δημοσιογράφοι Πόπη Τσαπανίδου, Δημήτρης Καμπουράκης, Γιώργος Αυτιάς, Γιώργος Καραμέρος, Βίκυ Χατζηβασιλείου, Γιώργος Βαρεμένος, Ράνια Θρασκιά, Μάγδα Παπαγιάννη, Μαρία Μπαλοδήμου, Ελένη Τσαγκά, Μιχάλης Κεφαλογιάννης.

Οι συνεντεύξεις (μέρος πρώτο)

Οι καλλιτεχνικές ήταν οι πιο «χαλαρές», ίσως και οι πιο απολαυστικές, καθώς δεν υπήρχε η πίεση της επικαιρότητας και ο Παπαδάκης συνήθως τις μετέτρεπε σε κουβέντα ανάλαφρη, ακόμα και όταν απέναντι του είχε πρόσωπα όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που «φόρεσε» κι εδώ την «μάσκα» του λαμπερού χαμόγελου της.

Οι συνεντεύξεις (μέρος δεύτερο)

Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιώργος Παπανδρέου, ακόμα και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, οι περισσότεροι εκ των πρωθυπουργών της σύγχρονης μεταπολιτευτικής Ελλάδας, πέρασαν από το «Καλημέρα Ελλάδα». Και δεν ήταν τόσο «εύκολες» οι εκάστοτε συνεντεύξεις, όπως πιθανότατα νόμιζαν.

Η πρώτη επέτειος (2002)

Τον βγάζει σε μια «περιποιημένη» αφιερωματική εκπομπή ο Τέρενς Κουίκ, του κάνει ένα σωρό ερωτήσεις με απώτερο σκοπό να βγάλει κάποιο σταριλίκι. Πεισμώνει όμως ο Γιώργος, απαντά σαν ένας υπάλληλος ευτυχισμένος, που κάνει την αγαπημένη του δουλειά και δεν την αλλάζει με τίποτα.

Μια μελανή στιγμή - Ηλίας Κασιδιάρης

Πολλοί θα θέλουν να ξεχάσουν την βιαιοπραγία του Ηλία Κασιδιάρη προς τη Λιάνα Κανέλλη σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ίσως όχι ο Γιώργος Παπαδάκης, που ήταν ο μόνος από το πάνελ που στάθηκε μπροστά στη δημοσιογράφο και βουλευτή, λέγοντας τη μόνη λέξη που αρμόζει ως απάντηση σε κάθε φασίστα. Όχι.

Κι άλλοι καυγάδες

«Είσαι ο μεγαλύτερος κωλοτούμπας!» είχε τολμήσει να πει ο Γιώργος Παπαδάκης στον Άδωνι Γεωργιάδη. Αλήθεια, πόσοι άλλοι θα τολμούσαν να πουν κάτι παρόμοιο στο νο 2 της Νέας Δημοκρατίας και ίσως της ίδιας της κυβέρνησης;

Το τσιγάρο

«Τσιγάρο ατέλειωτο βαρύ η μοναξιά» τραγουδούσε κάποτε ο Σωκράτης Μάλαμας και ίσως αυτό να είχε στο νου του ο Γιώργος Παπαδάκης σ' εκείνη την εκπομπή που είχε βρει 30 δευτερόλεπτα για ένα ρημαδοτσιγάρο και το κοντρόλ τον έβγαλε πάλι αέρα. ΕΛΕΟΣ.

Οι εφημερίδες

Πριν την εποχή που με ένα σκρολάρισμα μάθαινες 5 εκατομμύρια πληροφορίες για τη νέα μεταγραφή της ομάδας σου, υπήρχε η εποχή του αναλογικού, χειροκίνητου σκρολαρίσματος εφημερίδων, που μας χάριζαν εκπομπές όπως (κυρίως) το «Καλημέρα Ελλάδα».

Το σκηνικό (και χωρίς αυτό)

Λένε πως εκείνη η πτώση του σκηνικού της εκπομπής ήταν ένα από τα πολλά λάθη που μπορούν να συμβούν σε μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Εγώ αν μάθω πως το έκανε ο Γιώργος για να χαρίσει μια τζούρα κωμωδίας στο κοινό του, δεν θα απογοητευτώ, άλλωστε ο εκλιπών φημιζόταν για το χιούμορ του.