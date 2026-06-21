Το Κουκάκι είναι η πιο cool γειτονιά της Αθήνας και οφείλει το όνομά της σε σιδερένια κρεβάτια

Σήμερα, αν περπατήσεις στους δρόμους του, θα ακούσεις σχεδόν όλες τις γλώσσες του κόσμου. Το Κουκάκι έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στον παράδεισο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, φιγουράροντας διαρκώς στις λίστες διεθνών περιοδικών ως μία από τις πιο «cool» και ανερχόμενες γειτονιές της Ευρώπης. Γεμάτο μοντέρνα καφέ, design studios και τουρίστες που σέρνουν βαλίτσες, δίνει την εντύπωση μιας περιοχής που βρισκόταν ανέκαθεν στο επίκεντρο της αθηναϊκής ζωής.

Σιδερένια κρεβάτια πριν το Airbnb

Η αλήθεια, όμως, είναι αρκετά διαφορετική. Αν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, πριν τη δεκαετία του 1900, η περιοχή κάτω από του Μακρυγιάννη και τον λόφο του Φιλοπάππου ήταν σχεδόν ακατοίκητη. Επρόκειτο για μια ερημική, χωμάτινη έκταση χωρίς καμία απολύτως ταυτότητα ή εμπορική κίνηση.

Από την εφημερίδα «Καιροί» το 1897 | Αρχείο Εφημερίδων Βουλής

Όλα άλλαξαν χάρη σε έναν δραστήριο επιχειρηματία, τον Γιώργο Κουκάκη. Βλέποντας την ανάγκη της ανερχόμενης μεσοαστικής τάξης της πρωτεύουσας για νέα έπιπλα, αποφάσισε να στήσει εκεί τη βιοτεχνία του. Τι ακριβώς κατασκεύαζε; Μεταλλικά, σιδερένια κρεβάτια με τις χαρακτηριστικές μπρούτζινες μπίλιες στις άκρες, την απόλυτη μόδα της εποχής για κάθε καλό αθηναϊκό νοικοκυριό.

To όνομα που έμεινε

Το εργοστάσιό του γνώρισε τεράστια επιτυχία και έγινε αμέσως το απόλυτο τοπόσημο της περιοχής. Σταδιακά, οι εργάτες της βιοτεχνίας άρχισαν να χτίζουν τα μικρά, πρώτα τους σπίτια γύρω από τον χώρο εργασίας τους για να γλιτώνουν τις καθημερινές μετακινήσεις. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, δημιουργήθηκε γύρω από τη μονάδα παραγωγής ένας ολόκληρος, ζωντανός οικισμός.

Όταν οι παλιοί Αθηναίοι ήθελαν να δώσουν ραντεβού ή να αναφερθούν στην περιοχή, χρησιμοποιούσαν την πιο φυσική και πρακτική έκφραση: «Πάμε στου Κουκάκη», εννοώντας το μεγάλο εργοστάσιο του ίδιου.

Με το πέρασμα των χρόνων, το εργοστάσιο έκλεισε, τα βαριά σιδερένια κρεβάτια έδωσαν τη θέση τους στις σύγχρονες πολυκατοικίες και στα ανακαινισμένα νεοκλασικά, όμως η ονομασία είχε πλέον ριζώσει βαθιά στο συλλογικό ασυνείδητο της πόλης. Έτσι, η πιο πολυφωτογραφημένη και σύγχρονη γειτονιά της Αθήνας, κρατάει ζωντανό το όνομα του ανθρώπου που φρόντισε για τον ύπνο των προ-παππούδων μας.