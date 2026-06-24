Πέντε μπαρ από ελληνικές σειρές που θα πηγαίναμε για ποτό μετά τη δουλειά

Συμφωνούμε όλοι πως από μια επιτυχημένη σειρά, δεν κρατάμε μόνο τους χαρακτήρες και την ιστορία, αλλά ό,τι τη συνθέτει. Τις ατάκες, τη μουσική και φυσικά τους χώρους όπου διαδραματίζονται όσα συμβαίνουν. Τα σκηνικά είναι από τα πιο βασικά εργαλεία αφήγησης, αφού φτιάχνουν την ατμόσφαιρα της σειράς και καθορίζουν την εποχή.

Μια κατηγορία από μόνη της στις σειρές λοιπόν είναι τα μπαρ. Τα στέκια των πρωταγωνιστούν που μικρά τα φανταζόμασταν εκεί έξω να υπάρχουν πραγματικά, με τους θαμώνες και την ιστορία τους. Τι θα γινόταν για παράδειγμα το «Κωνσταντίνου και Ελένης» χωρίς το «Απρόβλεπτο»; Ή πώς θα μπορούσε να στηθεί το «Μίλα μου Βρώμικα» χωρίς το μπαρ στον Κεραμεικό; Σε αυτά λοιπόν τα μπαρ από ελληνικές σειρές, θα πιάναμε κάθε βδομάδα ένα τραπεζάκι ή μια θέση στη μπάρα και άνετα θα τα κάναμε στέκια μας.

«Κωνσταντίνου και Ελένης»

Κωνσταντίνου και Ελένης (1998-2000)

Πρώτο στη λίστα δεν θα μπορούμε να ήταν άλλο από το Απρόβλεπτο, το μπαρ που δούλευαν η Ελένη, η Πέγκυ και ο Νικόλας. Το φανταζόμαστε κάπου χαμηλά στα Εξάρχεια, προς την Πατησίων, ίσως στην οδό Σολωμού, πριν το An Club. Στο Απρόβλεπτο παίζει ροκ, Rolling Stones και Led Zeppelin, ενίοτε τις καθημερινές, μπορεί να ξεφύγει από τον ροκ χαρακτήρα του με βραδιές dance/electronic 90s, Fatboy Slim και Moby ενώ τα Σάββατα κάνει πάρτυ μέχρι το πρωί, κλείνοντας με Χαρούλα.

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«Δύο Ξένοι»

Δύο Ξένοι (1997-1999)

Ο απόλυτος ναός των Δύο Ξένων, η μπουάτ με τις αφίσες από πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στους τοίχους, εκεί που στη σειρά λέγονταν από τα πιο σοβαρά μέχρι τις πιο ασήμαντα, θα θέλαμε όσο τίποτα να υπήρχε χωμένο κάπου στην Αθήνα. Στον χάρτη, το τοποθετώ κάπου στο Μετς. Εκεί συχνάζουν ζευγάρια, πιο μοναχικοί τύποι που πάνε για ποτό τις καθημερινές, ιδανικά δεν το ξέρουν οι τουρίστες, δεν το βλέπεις σε story και δεν βρίσκεται σε καμία απολύτως λίστα στο ίντερνετ με τα «κρυμμένα μπαράκια που πρέπει να ανακαλύψετε».

«Μίλα μου Βρώμικα»

Μίλα μου Βρώμικα (2009)

Το καφενείο του Μπάρμπα-Δήμου στον Κεραμεικό ήταν ο πρωταγωνιστής στη σειρά της Μυρτώς Κοντοβά «Μίλα μου Βρώμικα». Η παρέα της σειράς το μετέτρεψε σε μπαράκι και αφού κατάφερε να ξεπεράσει προβλήματα με χρέη και προστασία, άνοιξε τις πόρτες του και έγινε το απόλυτο στέκι της πόλης. Το μπαρ «Bar-Ba-Δήμος» με το βιομηχανικό design του και την πολύχρωμη τζαμαρία, λειτουργούσε και τα πρωινά για καφέ, η νύχτα όμως ήταν η στιγμή του. Α, να πούμε φυσικά πως στον Bar-Ba-Δήμο τραγούδησε μέχρι και η Άννα Βίσση.

«Ρετιρέ»

Ρετιρέ (1990-1992)

Στο θρυλικό «Ρετιρέ», οι φίλες Χαρούλα και η Ελένη ανέλαβαν ένα και καλά καλλιτεχνικό μπαρ στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα στον πεζόδρομου της οδού Μεθώνης. Σκοτεινή ατμόσφαιρα, κόκκινα φώτα και πολυέλαιοι με κρόσσια, κρυφοί φωτισμοί. Σήμερα, θα το φανταζόμασταν επίσης στα Εξάρχεια, ή στο Παγκράτι, αλλά σε πιο εξευγενισμένη εκδοχή. Θα είχε σίγουρα κάποιο προσεγμένο προφίλ στο instagram.

«Εσύ Φταις»

Εσύ Φταις (2000)

Στο Mega κάποτε παιζόταν μια καλτ σειρά που οι μεγαλύτεροι των Gen Z, ίσως να προλάβει όταν παιζόταν κάνα δυο καλοκαίρια, σε επανάληψη. Στο «Εσύ Φταις» η Ματίνα Μανταρινάκη γίνεται ψαγμένη μπαργούμαν σε ένα μπαρ, που όπως και η ίδια η αισθητική της σειράς, είναι το απόλυτο δείγμα του πώς έμοιαζαν οι αρχές των 00s. Το απόλυτο mix and match, έντονα χρώματα, τραπεζάκια με μεταλλικές καρέκλες, χάρτες, υπολογιστή στο βάθος οπότε ήταν παράλληλα και ίντερνετ καφέ. Στην πραγματικότητα, σήμερα θα έμοιαζε αρκετά γραφικό αν όχι κάπως ξεχασμένο, αλλά επειδή έχουμε την τάση να ρομαντικοποιούμε οτιδήποτε παλιό, θα θέλαμε να το έχουμε ζήσει.