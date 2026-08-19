Το πρωί ποιητής, το βράδυ διανομέας: Ο Ουάνγκ Τζιμπίνγκ έχει γράψει 5.000 ποιήματα και συνεχίζει

Είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις ειδήσεων που σηκώνεις τα φρύδια με περιέργεια. Αλλά υπάρχει ουσία και νόημα. «Διανομέας φαγητού στην Κίνα βραβεύτηκε για την ποίησή του». Όσο παράξενο κι αν ακούγεται στη σύγχρονη καπιταλιστική εποχή, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν τον χρόνο για να δημιουργήσουν. Και μέσα σε καθεστώτα που δεν φημίζονται για τον σεβασμό τους στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στον ελεύθερο χρόνο. Ο Ουάνγκ Τζιμπίνγκ είναι κομμάτι μιας νέας λογοτεχνικής παράδοσης. Και ταυτόχρονα, διανομέας φαγητού.

Ποιος είναι ο ποιητής με τις δύο ρόδες

Αυτή η παράδοση που προαναφέραμε έχει ξεκινήσει περίπου από το 2000 στην Κίνα. Ονομάζεται «λογοτεχνία των νέων εργατών» και απλώνει βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία της υπερδύναμης της Ανατολής. Ας πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Ο Τζιμπίνγκ γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα χωριό της επαρχίας Τσιανγκσού.

Η οικογένειά του ήταν κοντά στο όριο της φτώχειας και για να τους βοηθήσει παράτησε σε μικρή ηλικία το σχολείο για να δουλέψει. Η τάση αυτή υπάρχει γενικά στην κινεζική κοινωνία. Αρκετοί άνθρωποι γίνονται εσωτερικοί μετανάστες και φεύγουν για τις πόλεις για να φτιάξουν τη ζωή τους. Έτσι έκανε και ο Τζιμπίνγκ.

Ο Ουάνγκ Τζιμπίνγκ | Baiduwiki

Εργαζόταν κυρίως σε χειρωνακτικές εργασίες και συχνά προσπαθούσε να βρει τον χρόνο για να γράψει μικρά ποιήματα. Έβρισκε δικαιολογίες για να κρυφτεί στο προσωπικό του καταφύγιο και να γράψει με ησυχία. Αυτή η ενασχόληση με τη συγγραφή δεν ήταν ευχάριστη στον κύκλο του. Ενώ είχε ετοιμάσει ένα χειρόγραφο 200.000 λέξεων για να το καταθέσει, ο πατέρας του το βρήκε και το έσκισε.

Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να επιμένει στην ίδια κατεύθυνση. Τα προς το ζην τα έβγαζε μέσα από διάφορες δουλειές. Ακόμη, άνοιξε ένα μικρό βιβλιοπωλείο μαζί με τη σύζυγό του αλλά καθώς δεν είχε άδεια λειτουργίας, οι αρχές το έκλεισαν.

Ξεκίνησε να ασχολείται εντατικά με την ποίηση το 2017. Αν και αυτοδίδακτος, παρακολουθούσε διάφορους ιστοτόπους γύρω από την ποίηση και κατάφερε να ενισχύσει το ταλέντο του. Συνέχιζε παράλληλα τις διάφορες εργασίες του για να βοηθάει τους δικούς του και ξεκίνησε να δουλεύει για λίγες ώρες ως διανομέας φαγητού. Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, χρησιμοποιούσε τη δουλειά αυτή για να βρίσκει έμπνευση.

Φήμη, διασημότητα και διανομή

Ως διανομέας, ερχόταν σε επαφή με διάφορους ανθρώπους από (σχεδόν) όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ακόμη και στις δύσκολες στιγμές αυτής της σκληρής δουλειάς, κατάφερνε και καταφέρνει να βρίσκει τη δύναμη για να γράφει, να παίρνει έμπνευση.

Όταν μια φορά παιδεύτηκε για ώρες να βρει τη σωστή διεύθυνση (καθώς ένας πελάτης του είχε δώσει λανθασμένη τοποθεσία), χρησιμοποίησε αυτή την εμπειρία για να γράψει ένα ποίημα. Περνώντας ώρες μέσα στους δρόμους της πόλης, βρίσκει τα στοιχεία για τη δική του ποίηση.

Για τους κριτικούς λογοτεχνίας, η ποίησή του είναι ένας ύμνος στη ζωή των κατώτερων τάξεων. Δεν υπάρχει στοιχείο ανατροπής, δεν υπάρχει η πάλη των τάξεων. Υπάρχει η αποδοχή, η υπερηφάνεια για την κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται στα κατώτερα κλιμάκια της κινεζικής κοινωνίας. Ο ποιητής-διανομέας έγινε viral στο κινεζικό διαδίκτυο το 2022. Είχε ήδη εκδώσει μια πρώτη ποιητική συλλογή που πατούσε πάνω στις εμπειρίες του πάνω στο μηχανάκι της διανομής.

Ίσως θα ακουστεί παράδοξο, αλλά ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη διανομή φαγητού παρόλο που δεν έχει πλέον οικονομική ανάγκη. Με την πρόσφατη βράβευσή του, επισημοποιείται η παρουσία του στη λογοτεχνική σκηνή της Κίνας χωρίς όμως να αλλάζει η κοινωνική του τάξη. Είτε ποιητής, είτε διανομέας, απλώς επιλέγει να βρίσκει την έμπνευση ακόμη κι εκεί που δεν τη βρίσκει κανείς με ευκολία.