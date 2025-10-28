Ρόντνεϊ Αλκάλα: Ο εργένης της TV που έγινε εφιάλτης της Αμερικής

Ήταν 1978 όταν ο παρουσιαστής του «The Dating Game», Τζιμ Λανγκ, παρουσίασε τον εργένη Νο. 1: τον Ρόντνεϊ Αλκάλα. Έναν «επιτυχημένο φωτογράφο» με χαμόγελο που μάγευε.

Κανείς δεν γνώριζε ότι εκείνη τη στιγμή, μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, καθόταν ένας άνθρωπος που είχε ήδη βάψει τα χέρια του με αίμα.

Η εμφάνισή του στο σόου θα γινόταν αργότερα το πιο ανατριχιαστικό «fun fact» της ιστορίας του: ο Αλκάλα θα μείνει γνωστός ως «o δολοφόνος του Dating Game».

Ποιος ήταν ο Ρόντνεϊ Αλκάλα;

Γεννημένος το 1943 στο Σαν Αντόνιο, ο Ρόντνεϊ Τζέιμς Αλκάλα έδειχνε από νωρίς σημάδια σκοτεινής προσωπικότητας. Στα 17 του κατατάχθηκε στον στρατό, αλλά αποστρατεύτηκε μετά από νευρικό κλονισμό και διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας.

Με σπουδές στις καλές τέχνες και μια γοητευτική εμφάνιση, ο Αλκάλα ήξερε πώς να κερδίζει την εμπιστοσύνη. Παρουσιαζόταν ως φωτογράφος μόδας, δελεάζοντας γυναίκες με την υπόσχεση επαγγελματικών φωτογραφιών. Στην πραγματικότητα, έστηνε παγίδες θανάτου.

Η πρώτη επίθεση – το κορίτσι που επέζησε

Το 1968, η 8χρονη Τάλι Σαπίρο βρέθηκε στα χέρια του. Ένας μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία και το κορίτσι σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Αλκάλα ξέφυγε, αλλά η ιστορία του μόλις ξεκινούσε.

Λίγα χρόνια αργότερα, το FBI τον έβαλε στη λίστα των πιο καταζητούμενων. Συνελήφθη, εξέτισε ποινή για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Και τότε, η βία του κλιμακώθηκε.

Από το 1971 έως το 1979, ο Αλκάλα σκότωσε τουλάχιστον οκτώ γυναίκες. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι συχνά στραγγάλιζε τα θύματά του, τα άφηνε να συνέλθουν και επαναλάμβανε το μαρτύριο.

Έπαιζε με τη ζωή και τον θάνατο σαν να ήταν δικό του παιχνίδι.

Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν αργότερα στην κατοχή του -εκατοντάδες πορτρέτα γυναικών και κοριτσιών- παραμένουν μέχρι σήμερα ανατριχιαστικά «τρόπαια» ενός αρρωστημένου μυαλού.

Η υπόθεση που τον πρόδωσε

Η εξαφάνιση της 12χρονης Ρόμπιν Σάμσο το 1979 ήταν το σημείο καμπής. Το σκίτσο του υπόπτου ταίριαξε με τον Αλκάλα και η αστυνομία τον συνέλαβε. Στην αποθήκη του βρέθηκαν φωτογραφίες, κοσμήματα και αποδείξεις που τον συνέδεαν με πολλαπλά εγκλήματα.

Η δίκη του κράτησε δεκαετίες, με καταδίκες που ανατρέπονταν και ξαναγίνονταν. Τελικά, το 2010, το DNA τον έδεσε με πέντε δολοφονίες. Καταδικάστηκε σε θάνατο.

Ο Ρόντνεϊ Αλκάλα πέθανε το 2021, στα 77 του, από φυσικά αίτια. Δεν εκτελέστηκε ποτέ.

Για πολλούς, η αίσθηση δικαιοσύνης έμεινε ανολοκλήρωτη.

Η Τάλι Σαπίρο, το κορίτσι που επέζησε από την πρώτη του επίθεση, δήλωσε: «Ο πλανήτης είναι ένα καλύτερο μέρος χωρίς αυτόν».

Η ιστορία του Αλκάλα σοκάρει όχι μόνο για τη φρίκη των εγκλημάτων του, αλλά και για την ειρωνεία: ένας κατά συρροή δολοφόνος εμφανίστηκε σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι γνωριμιών, μπροστά σε κοινό που τον χειροκροτούσε.

Από την σκοτεινή πραγματικότητα στην οθόνη

Η φρίκη της ιστορίας του Αλκάλα δεν έμεινε μόνο στα ντοκιμαντέρ. Το 2017, ο ηθοποιός Guillermo Díaz τον υποδύθηκε στην τηλεοπτική ταινία The Dating Game Killer του Investigation Discovery, δίνοντας σάρκα και οστά στον άντρα που ξεγέλασε μια ολόκληρη κοινωνία.

Woman of the Hour | Netflix

Πιο πρόσφατα, το Netflix παρουσίασε την ταινία Woman of the Hour με πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτρια την Anna Kendrick. Εκεί, ο Daniel Zovatto ενσάρκωσε τον Αλκάλα, εστιάζοντας στην πιο παράδοξη στιγμή της ζωής του: την εμφάνισή του στο The Dating Game το 1978, όταν ένας κατά συρροή δολοφόνος χειροκροτήθηκε από το κοινό σαν να ήταν απλώς ένας ακόμα εργένης που έψαχνε αγάπη.