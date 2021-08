Ολυμπιακοί Αγώνες - Μάρσελ Τζέικομπς: Ποιος είναι ο πρώτος νικητής στα 100 μέτρα μετά τον Μπολτ

Ο 26χρονος Ιταλός Μαρσέλ Λαμόντ Τζέικομπς έγινε ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο για φέτος καθώς έκανε την έκπληξη και ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος που κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα εκτός από τον Γιουσέιν Μπόλτ από το 2004 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όπου ο μεγάλος νικητής ήταν ο Τζάστιν Γκάτλιν. Ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει το συγκεκριμένο αγώνισμα και ο πρώτος Ευρωπαίος μετά τον Βρετανό Λίνφορντ Κρίστι το 1992 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.

Με το 9.80 που σημείωσε στον τελικό πραγματοποίησε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ ωστόσο δεν κατάφερε να «σπάσει» το παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο εξακολουθεί να κατέχει ο Γιουσέιν Μπολτ από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2009 με 8.58 όπως και το ολυμπιακό ρεκόρ με το 9.63 που πέτυχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Γνωστός ως Μαρσέλ και έχοντας το παρατσούκλι «τρελός», ο Τζέικομπς γεννήθηκε στο Ελ Πάσο του Τέξας έχοντας Ιταλίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα και μετακόμισε στην Ιταλία όταν ήταν ακόμα μωρό. Ο 26χρονος σπρίντερ ξεκίνησε να αγωνίζεται σε αγωνίσματα του στίβου σε ηλικία 10 ετών καθώς προηγουμένως ήθελε να γίνει μπασκετμπολίστας. Παρότι αρχικά προτιμούσε τα σπρίντ στη συνέχεια και συγκεκριμένα από το 2011 άρχισε να διαγωνίζεται και στο άλμα εις μήκος το 2011, κερδίζοντας μάλιστα το Πανιταλικό Πρωτάθλημα Στίβου το 2016. Παράλληλα φέτος κέρδισε και το χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.

Ο 26χρονος σπρίντερ από το 2018 μένει στη Ρώμη με τη σύντροφό του Νικόλ και τα δύο παιδιά τους τον Άντονι ο οποίος γεννήθηκε το 2019 και τη Μέγκαν που γεννήθηκε το 2021. Ο Τζέικομπς έχει ακόμα ένας γιο τον Τζέρεμι, ο οποίος γεννήθηκε το 2013 από μία προηγούμενη σχέση την οποία είχε όταν ήταν 19 ετών.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, όταν ο Τζέικομπς ρωτήθηκε σχετικά με την καταγωγή του δήλωσε ότι νιώθει 100% Ιταλός και παραδέχθηκε ότι δεν μιλάει και τόσο καλά αγγλικά. Μάλιστα στις δηλώσεις που έκανε μετά τον τελικό δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό για την επιτυχία του, κάνοντας λόγο ένα «παιδικό όνειρο» που έγινε πραγματικότητα. «Δεν ξέρω, είναι ένα όνειρο, ένα όνειρο, είναι φανταστικό. Ίσως αύριο να μπορώ να φανταστώ τι θα λένε, αλλά σήμερα είναι απίστευτο», είπε στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του.

«Ήταν ένα όνειρο των παιδικών μου χρόνων να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προφανώς ένα όνειρο να μπορέσω να γίνω κάτι το διαφορετικό, αλλά το να τρέξω στον τελικό και να τον κερδίσω ήταν κάτι το διαφορετικό. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου η οποία με υποστήριζε πάντα, τα παιδιά μου και τη μαμά μου, η οποία είναι ο νο1 ποδός μου από παιδί και με ακολουθεί, αλλά και εκείνους που με υποστήριξαν. Είναι εκπληκτικό, φανταστικό και ένα όνειρο να είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα. Δεν έχω άλλα λόγια», προσέθεσε.

Μάλιστα την ώρα που έκανε δηλώσεις σε ζωντανή μετάδοση σε απεσταλμένους του ισπανικού ραδιοφώνου στην Ιαπωνία, τον πλησίασε ο πρόεδρος της ιταλικής Ολυμπιακής επιτροπής, Κόνι Μαλαγκό, και του έδωσε το τηλέφωνο.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί τον 26χρονο και φυσικά εκείνος σταμάτησε τις δηλώσεις για ν’ απαντήσει.

