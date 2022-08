Μίλτος Τεντόγλου: Δε μου ξεφεύγει το Παγκόσμιο – Έχω στο μυαλό μου τα 9 μέτρα

Αν και αυτές είναι οι στιγμές για πανηγύρια και χαρές ο Μίλτος Τεντόγλου, ο back to back πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος, έχει το μυαλό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 που θα γίνει στη Βουδαπέστη και στο οποίο θέλει να κάνει ένα άλμα στα 9 μέτρα τονίζοντας, μάλιστα, πως «δεν του ξεφεύγει»! Ο Μίλτος Τεντόγλου σε συνέντευξή του στην κάμερα της ΕΡΤ μετά από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο δήλωσε σίγουρος πως θα κατακτήσει ακόμα μία μεγάλη κορυφή.

«Ήταν πάρα πολύ καλός ο αγώνας για εμένα, έκανα αυτό που ονειρευόμουν, αυτό που πίστευα ότι μπορώ. Μεγάλο άλμα, ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Μπορεί ο αθλητής το ρεκόρ του οποίου κατέρριψα να ήταν εδώ, λέτε να ήταν εδώ; Ήταν απίστευτο, ο κόσμος ήταν πάρα πολύς, πραγματικά δεν υπάρχει κενή θέση. Η κερκίδα στο μήκος ήταν γεμάτη από την οικογένειά μου, φίλους μου, από την εθνική ομάδα, τους ευχαριστώ πολύ, έκαναν φοβερή κερκίδα. Είπα πριν από τον αγώνα στα παιδιά της ομάδας ότι αν ξεκινήσω με άκυρο, θα κερδίσω. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Μπορείς να ρυθμίσεις το άκυρο, παρά να πατήσεις πίσω. Από εκεί και πέρα έκανα ένα safe άλμα, στο 8μ.52 είχα άπνοια και λέω "εδώ είμαστε". Έπρεπε να το εξασφαλίσω, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να βγει κόντρα αέρας, να βγει κρύο, έπρεπε να είμαι safe» τόνισε ο περιχαρής Μίλτος Τεντόγλου και πρόσθεσε:

«Ακόμη κι αν χάνω μερικούς αγώνες δεν έχει σημασία, γιατί είμαι σταθερά στο βάθρο, ακόμη και στα Diamond League, όλοι χάνουμε. Υπάρχει πολλή πίεση, είναι αρκετά δύσκολο αλλά το παλεύω και στους αγώνες μεταλλίου το γουστάρω πολύ. Σκεφτείτε ότι το πρώτο μου άλμα στον προκριματικό ήταν ένα μέτρο κάτω. Τώρα είχα σιγουριά με την φόρα μου, την έχω δουλέψει τόσο πολύ στο μυαλό μου που δεν μπορούσε να πάει κάτι λάθος. Έλεγα ok, αν έχει καλές συνθήκες, θα είμαι ok. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, ό,τι καλύτερο μπορώ. Του χρόνου είναι το Παγκόσμιο και δεν θέλω να μου ξεφύγει. Και δεν θα μου ξεφύγει. Είμαι πολύ χαρούμενος, χρυσό μετάλλιο, ρεκόρ αγώνα, μεγάλη επίδοση. Αυτό ψάχνω σε κάθε διοργάνωση. Μπορούσα και στο Παγκόσμιο, αλλά είναι δύσκολο, εντάξει. Ήμουν δεύτερος, ok. Θεωρώ ότι κάθε άλτης του μήκους πρέπει να έχει στο μυαλό του τα εννέα μέτρα, εννοείται ότι το έχω κι εγώ στο δικό μου. Πολύ δύσκολο, θέλω μισό μέτρο ακόμα, θα προσπαθώ πάντα να το πλησιάσω».