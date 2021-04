Crimes of The Future: Άλλη μια ταινία του Χόλιγουντ στην Ελλάδα - Ποιοι αστέρες έρχονται στα μέρη μας

Στις αρχές Απριλίου το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΟΜΕ) είχε ανακοινώσει σε μια συνέντευξη τύπου όλα τα μεγάλα κινηματογραφικά projects του εξωτερικού που θα βρεθούν στην Ελλάδα μέσα στο 2021. Για ένα απ΄αυτά οι πληροφορίες δεν ήταν αναλυτικές, αλλά ήταν πολλά υποσχόμενες, μιας και θα είχαμε την πρώτη sci-fi ταινία που γυρίζεται στην Ελλάδα από ξένη παραγωγή και δη από το Χόλιγουντ.

Η αρχική ενημέρωση βέβαια ήταν πως ο πρωταγωνιστής στην ταινία που έχει γράψει σενάριο και θα σκηνοθετήσει ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, θα ήταν ο Μαντς Μίκελσεν. Εν τέλει, άλλα είναι τα ονόματα που θα βρεθούν στη χώρα μας και σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου, για να γυριστεί η ταινία Crimes of the Future, τα γυρίσματα της οποίας θα κρατήσουν 30 ημέρες.

Σε αυτή την παραγωγή της καναδικής Serendipity Point Films και της ελληνικής Argonaut Productions, ο Κρόνενμπεργκ θα συνεργαστεί για 4η φορά με τον Βίγκο Μόρτενσεν - Άραγκορν σ΄αγαπάμε -, ενώ στο καστ θα βρίσκονται και η Κρίστεν Στιούαρτ με τη Λέα Σεϊντού. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται στο εγγύς μέλλον, όταν και το ανθρώπινο είδος έχει περάσει στο επόμενο εξελικτικό στάδιο και αρχίζει να ενσωματώνει βιολογικά χαρακτηριστικά άλλων οργανισμών.

Πρωταγωνιστής είναι ένας καλλιτέχνης τύπου Μαρίνα Αμπράμοβιτς, ο Σαούλ Τένσερ, ο οποίος έχει ασπαστεί τη διαδικασία του Συνδρόμου Επιταχυνόμενης Εξέλιξης και για χάρη της τέχνης και των θαυμαστών του, δίνει μια παράσταση όπου αφαιρεί τα όργανα του από το σώμα του και τοποθετεί άλλα, σύμφωνα με την περιγραφή του Deadline.

Το Crimes of the Future είναι η πρώτη ταινία του Κρόνενμπεργκ μετά από 7 χρόνια, με τελευταία του δημιουργία το Maps to The Stars, με τη Τζούλιαν Μουρ και τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις ξένων παραγωγών για να έρθουν στην Ελλάδα έχουν υπερβεί τη διαθεσιμότητα τεχνικών από το ΕΚΟΜΕ και αναζητούνται διαρκώς νέα άτομα για να συνεισφέρουν, ενώ και το 2022 αναμένεται να έχουμε κάτι αντίστοιχο.