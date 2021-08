Marvel: Το τελικό τρέιλερ των «Eternals» μας προετοιμάζει για ένα υπερθέαμα

Πολλά υποσχόμενο είναι το τελικό τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας της Marvel «Eternals», που αναμένεται στους κινηματογράφους στις 5 Νοεμβρίου 2021, διά χειρός της βραβευμένης με Όσκαρ σκηνοθέτριας, Chloe Zhao.

Οσον αφορά το στόρι της ταινίας, οι Eternals είναι μια φυλή αθάνατων εξωγήινων που ζουν μυστικά στη Γη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας διαθέτουν διαφορετικές δυνάμεις και ικανότητες και για πρώτη φορά τώρα θα χρειαστεί να διακινδυνεύσουν τη μυστική τους ύπαρξη προκειμένου να σώσουν τον κόσμο.

Το διάρκειας τριών λεπτών νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε την Πέμπτη (19/8), είναι μια ακόμα «χορταστική ματιά» στον κόσμο των Eternals, καθώς επιτέλους οι εχθροί τους, οι Deviants αποκαλύπτονται, όπως και οι Celestials.

Όσο για το all star cast, αυτό αποτελείται από τους: Gemma Chan (Sersi), Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Kit Harington (Black Knight), και Barry Keoghan (Druig).

Check out the official poster for Marvel Studios’ #Eternals. Arriving in theaters November 5. pic.twitter.com/9VkFYXKHt0