Ο Shinichi «Sonny» Chiba πέθανε σε νοσοκομείο στο Kimitsu, Chiba Prefecture, το απόγευμα της Πέμπτης, στα 82 χρόνια. Ο διάσημος Ιάπωνας ηθοποιός φέρεται να είχε προσβληθεί από κορονοϊό στα τέλη του περασμένου μήνα και νόσησε χωρίς να νοσηλευτεί - σύμφωνα με αναφορές των ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, η πνευμονική του λειτουργία επιδεινώθηκε, νοσηλεύτηκε στις 8 Αυγούστου και 10 ημέρες μετά κατέληξε.

Ο Chiba γεννήθηκε ως Sadaho Maeda στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας το 1939 και μετακόμισε με την οικογένειά του στο Chiba όταν ήταν 4 ετών. Στα 20 χρόνια του ανακαλύφθηκε από κυνηγούς ταλέντων και εντάχθηκε στα «Toei Studios» το 1959. Εκεί πήρε το όνομα Shinichi Chiba. Ο Chiba έκανε καριέρα στην τηλεόραση, ιδιαίτερα στη σειρά θρίλερ - κατασκοπείας «Key Hunter» το 1968. Ωστόσο, ο Chiba ήταν πασίγνωστός στο χώρο του για τις ικανότητες του στις πολεμικές τέχνες. Έκανε μεγάλη επιτυχία με την ταινία του 1973 «Battles Without Humanity: Deadly Fight in Hiroshima» και «The Street Fighter» το 1974, η οποία είχε επιτυχία και στο εξωτερικό.

Οι ικανότητές του στις σκηνές πολεμικών τεχνών προκαλούσαν δέος και ο Τσίμπα ονομάστηκε από τους θιασώτες του: Μπρους Λι της Ιαπωνίας!

Η απογείωση από τον Ταραντίνο

Ο Chiba ίδρυσε το Japan Action Club το 1970, μια σχολή για επίδοξους ηθοποιούς πολεμικών τεχνών. Ο Κουεντίν Ταραντίνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη γνωριμία του Chiba με ένα ευρύτερο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην υπερπαραγωγή του σκηνοθέτη «Kill Bill 1» το 2003, ο Chiba εμφανίζεται ως σεφ Hattori Hanzo και έκανε μεγάλη επιτυχία. Ο Chiba παντρεύτηκε την ηθοποιό Yoko Nogiwa το 1972 και χώρισε το 1994. Παντρεύτηκε ξανά την Tamami Chiba το 1996, με την οποία επίσης κατέληξαν σε διαζύγιο το 2015. Ο Chiba είχε τρία παιδιά, που είναι επίσης ηθοποιοί.