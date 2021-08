Εφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη (19/8), σε ηλικία 82 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Sonny Chiba, μετά από επιπλοκές λόγω κορονοϊού.

Ο Ιάπωνας ηθοποιός – που πληροφορίες τον θέλουν να μην ήταν εμβολιασμένος – έγινε ευρέως γνωστός από τους ρόλους του σε ταινίες όπως το «Kill Bill» και το «The Fast and The Furious: Tokyo Drift».

Ο ηθοποιός νοσηλευόταν με πνευμονία και πέθανε έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στην υγεία του λόγω κορονοϊού. Η καριέρα του στην Ιαπωνία χρονολογείται από το 1960 με περίπου 209 παρουσίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως στη σειρά «The Street Fighter».