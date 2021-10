Οι 10+3 ταινίες που περιμένουμε με αγωνία και φλερτάρουν με τα Όσκαρ

Να μιλήσουμε από τώρα για Όσκαρ; Είναι νωρίς; Ποτέ δεν είναι νωρίς για κάτι που μας αρέσει και περιμένουμε δίχως υπομονή. Αντίθετα πάντα θα είναι αργά. Ο χρόνος αδυσώπητος φεύγει και λες σήμερα Οκτώβριος, αύριο… Μάιος, Πώς πέρασε η ώρα; Πώς φύγανε τα χρόνια;

Λοιπόν, φθινοπώριασε κι όπου να ‘ναι χειμωνιάζει. Και η διασκέδαση βρήκε στέγη πια και ελπίζουμε να μην μας την κλείσουν ξανά, όπως τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι κινηματογράφοι μας περιμένουν κι εμείς με τη σειρά μας περιμένουμε τις ταινίες, εκείνες που θα μας κάνουν να ταξιδέψουμε πλάι στους πρωταγωνιστές, τις ταινίες εκείνες που θα θυμόμαστε για μέρες μετά την προβολή τους. Κι ενώ ακόμα είναι σχεδόν νωπή η βραδιά της απονομής των Χρυσών Αγαλματίδιων και η επιτυχία του «Nomadland» (τι σενάριο, τι πλοκή, τι ενδιαφέρον) ακόμα πλανάται στους αιθέρες των σινεφίλ, ήδη συζητούνται οι ταινίες που θα φθάσουν μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ και γιατί όχι, θα αρπάξουν το έπαθλο και θα χαθούν στις σκοτεινές αίθουσες του χρόνου. Λοιπόν καθίστε αναπαυτικά, πάρτε και μια Ταμ Ταμ… (λέμε τώρα) και μελετήστε το μέλλον.

1. «Παράλληλες μητέρες»

Η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Παράλληλες μητέρες» έφυγε από το Φεστιβάλ της Βενετίας με την Πενέλοπε Κρουζ να κρατάει στα χέρια της το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας. Ο Ισπανός σκηνοθέτης στα 72 του πια (25 Σεπτεμβρίου γενέθλια) ό,τι κάνει έχει το ντύμα του αριστουργήματος.

Ο Ισπανός είναι κλασσικός και μοντέρνος μαζί και η σκηνοθετική του άποψη έχει βαρύνουσα σημασία για οπαδούς και μη. Το σενάριο της ταινίας «Madres Paralelas» έχει να κάνει με δύο ανύπαντρες ετοιμόγεννες, που γεννούν την ίδια μέρα. Η μια είναι φωτογράφος μόδας και η άλλη ηθοποιός. Λίγους μήνες μετά η μία ανακαλύπτει ότι ίσως να μην είναι η βιολογική μητέρα του μωρού, που πήρε στα χέρια της στο μαιευτήριο. Αναζητά την άλλη γυναίκα πιστεύοντας, ότι έχει γίνει λάθος. Ακολουθούν ένας θάνατος, ένας λεσβιακός έρωτας, τεστ DNA και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Αλμοδόβαρ είναι πάντα επίκαιρος, καίριος και ευαίσθητος σε κοινωνικά θέματα και με τις «Παράλληλες Μητέρες» μπορεί να νιώθει ότι έφτιαξε ακόμα ένα ξεχωριστό φιλμ!

2. «Η χαμένη κόρη»

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ για μεγάλου μήκους ταινία έχει την υποστήριξη του Netflix και έχει λάβει ήδη την πρώτη σφραγίδα αποδοχής από το Φεστιβάλ της Βενετίας: Η Μάγκι Τζίλενχαλ κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου για το «The Lost Daughter», το βασισμένο σε μυθιστόρημα της Έλενα Φεράντε.

Η ταινία είναι γυρισμένη στις Σπέτσες και πρωταγωνιστεί η σπουδαία Ολίβια Κόλμαν στο ρόλο μιας γυναίκας που κάνει διακοπές στην Ελλάδα και αποκτά εμμονή με μια νεαρή μητέρα και την κόρη παρακολουθώντας τις στην παραλία. Βλέποντας με φθόνο τον ισχυρό δεσμό τους, η πρωταγωνίστρια, κατακλύζεται με τις δικές της έντονες αναμνήσεις, γεμάτες φόβο και σύγχυση από τα πρώτα χρόνια της μητρότητας. Πλάι στην Ολίβια Κόλμαν η Ντακότα Τζόνσον, ο Εντ Χάρις, η ανερχόμενη Τζέσι Μπάκλεϊ, ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, αλλά και οι «δικοί» μας, Πάνος Κορώνης - τον είδαμε πρόσφατα και στο «Μπέκετ», ξανά του Netflix - και Αλέξανδρος Μυλωνάς. Η ταινία αναμένεται στην Ελλάδα (και μέσω Netflix) τον Δεκέμβριο.

3. «Spencer»

Έπεσε το διαδίκτυο όταν ανέβηκε για πρώτη φορά η φωτογραφία της Κρίστεν Στιούαρτ ως πριγκίπισσας Νταϊάνα στο βιογραφικό δράμα του Πάμπλο Λαραΐν «Spencer». Η ταινία – σε γενικές γραμμές - παρακολουθεί το συναισθηματικό ταξίδι της Νταϊάνα όταν πλέον παίρνει την απόφαση να τερματίσει τον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Η Κρίστεν Στιούαρτ ακόμα δεν έχει πάρει τη χαρά μιας υποψηφιότητας για Όσκαρ και όπως όλα δείχνουν είναι κοντά να την «ανακαλύψει» η Ακαδημία Κινηματογράφου. Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν υποδύεται απλά, Είναι η πριγκίπισσα Νταϊάνα! Την ενσαρκώνει εξαιρετικά και όσοι έχουν δει την ταινία ομολογούν: «Ναι, αυτή αξίζει βραβείο». Το σενάριο δεν ασχολείται με τα σκάνδαλα, που σημάδεψαν την εποχή, αλλά με την ουσία του παρασκηνίου. Ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του πρίγκιπα Κάρολου έχει τελματώσει και οι φήμες για τις σχέσεις και το διαζύγιο των δύο έχουν τυλίξει σαν σύννεφο την Βρετανία. Η ταινία του Λαραΐν απέτυχε παταγωδώς δίχως μία διάκριση στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Αλλά άλλο Βενετία, άλλο L.A.

4. «Έλα, έλα...»

Μία από τις αναμενόμενες ταινίες της σεζόν είναι το «C'mon C'mon», η ασπρόμαυρη ταινία του συγγραφέα - σκηνοθέτη Μάικ Μάιλς. Ο σκηνοθέτης, το 2010, με την ταινία «Beginners» είχε «προσφέρει» στον Κρίστοφερ Πλάμερ το Όσκαρ Καλύτερου Β 'Ανδρικού Ρόλου, ενώ η ταινία του 2016 «Women of 20th Century» του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.





Είναι το «C'mon C'mon» προσπάθεια που θα περπατήσει στο Κόκκινο Χαλί; Η ταινία έχει σίγουρα την ξεχωριστή δυναμική της από το γεγονός και μόνο ότι πρωταγωνιστεί ο Χοακίν Φίνιξ στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο από τότε που κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «Τζόκερ». Ο Φοίνιξ υποδύεται έναν δημοσιογράφο ραδιοφώνου, ο οποίος φροντίζει τον ανιψιό του (τον οποίο παίζει ο πρωτοεμφανιζόμενος Γούντι Νόρμαν). Οι δυο τους δημιουργούν μια απροσδόκητη σχέση, καθώς συνδέονται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

5. «Nightmare Alley»

Η τελευταία σκηνοθετική προσπάθεια του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, η ταινία «The Shape of Water» από τις 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ νίκησε στις τέσσερις: Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Η συνέχεια του Ντελ Τόρο είναι το «Nightmare Alley», μια σχεδόν κωμική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του William Lindsay Gresham του 1946. Πλούσιο καστ με Μπράντλεϊ Κούπερ, Γουίλεμ Νταφόε, Ρίτσαρντ Τζένκινς, Ρον Πέρλμαν, Ρούνι Μάρα. Θέλετε κι άλλους; Η ταινία «Nightmare Alley» αναμένεται στους κινηματογράφους 17 του Δεκεμβρίου. Η ιστορία; Ο Μπράντλεϊ Κούπερ θα πρωταγωνιστεί στον ρόλο που είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Τάιρον Πάουερ: Ενας απατεώνας που πιάνει δουλειά σε ένα τσίρκο και μπλέκει με ένα μέντιουμ και με τον αλκοολικό σύζυγό της. Ένα φιλόδοξος, αδίστακτος νεαρός με ταλέντο στο χειρισμό ανθρώπων συνδέεται με μια γυναίκα που τελικά αποδεικνύεται πιο επικίνδυνη από αυτόν. Αναμένουμε με αγωνία.

6. «Η δύναμη του σκύλου»

Η Τζέιν Κάμπιον έγινε η δεύτερη γυναίκα που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας με την ταινία του 1993 «Μαθήματα Πιάνου», η οποία τελικά απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

Η σκηνοθέτης επιστρέφει με την αρωγή του Netflix με την ταινία «The Power of the Dog», που της χάρισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το σενάριο είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Thomas Savage και πρωταγωνιστούν ο Μπένεντικτ Κάμπερπατς και η Κίρστεν Ντανστ, Τζέσε Πλέμονς.

Η ιστορία έχει να κάνει με δυο αδέλφια «κάτι παραπάνω από συνέταιροι, κάτι παραπάνω από αδέλφια» με μια τεράστια φάρμα στην ιδιοκτησία τους. Ολόκληρη ζωή μαζί, μοιράζονται ακόμη το ίδιο δωμάτιο όπου κοιμόντουσαν από παιδιά. Οι ισορροπίες θα διαταραχθούν όταν ο ένας αδελφός θα αποφασίσει να παντρευτεί τη Ρόουζ, μια χήρα από την γειτονική πόλη και να θα την φέρει να ζήσει στο σπίτι τους.

7. «House of Gucci»

Οι ταινίες του Ρίντλεϊ Σκοτ τραβούν, σχεδόν πάντα, την προσοχή της Ακαδημίας Κινηματογράφου, αλλά ο ίδιος εξακολουθεί το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας - μετά από τέσσερις υποψηφιότητες - να το βλέπει στον ύπνο του. Θα αλλάξει κάτι το 2022;





Ο Ρίντλεϊ Σκοτ έχει δύο ευκαιρίες με το «House of Gucci» και «Η Τελευταία Μονομαχία» (δείτε παρακάτω). Η πρώτη ταινία έχει στα συν της ένα δυνατό δίδυμο ηθοποιών για τις υποψήφιες των Όσκαρ, τη Λέιντι Γκάγκα και τον Άνταμ Ντράιβερ, αλλά και εξαίρετους δευτεραγωνιστές όπως οι βραβευμένοι με Όσκαρ Τζάρετ Λέτο και Αλ Πατσίνο. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Πατρίτσια Ρετζιάνι, ενώ δικάζεται και καταδικάζεται για την οργάνωση της δολοφονίας του πρώην συζύγου της και πρώην επικεφαλής του οίκου μόδας Gucci, Maurizio Gucci. Το σενάριο βασίζεται στο βιβλίο της Sara Gay Forden «The House of Gucci». Εντός του φθινοπώρου θα δούμε και θα κρίνουμε. Και…

8. «Η τελευταία μονομαχία»

Εάν η ταινία «House of Gucci» δεν αρέσει στους ψηφοφόρους των Όσκαρ, ο Ρίντλεϊ Σκοτ τους έχει μια δεύτερη ευκαιρία με το «The Last Duel» (Τελευταία Μονομαχία).

Γραμμένο από τους Οσκαρικούς Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον και την υποψήφια για Όσκαρ Νικόλ Χολοφσένερ, το «The Last Duel» είναι ένα ιστορικό έπος που διαδραματίζεται στη Γαλλία του 14ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία των Ζαν ντε Καρουζέ (Ντέιμον) και Ζακ λε Γκρις (Άνταμ Ντράιβερ), δύο αδελφικών φίλων, που θα μονομαχήσουν μέχρι θανάτου, αφού ο ένας κατηγορείται ότι βίασε τη γυναίκα του άλλου. Η νικήτρια στα βραβεία Emmy με τη σειρά «Killing Eve» Τζόντι Κόμερ πρωταγωνιστεί ως η βιασθείσα σύζυγος, ενώ ο Μπεν Άφλεκ κρατάει έναν δεύτερο ρόλο ως βασιλιάς Κάρολος ΣΤ’. Η ταινία θα βγει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου.

9. «Η τραγωδία του Μάκβεθ»

Η συνύπαρξη των Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Ντένζελ Ουάσινγκτον σε μια ταινία υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Τζόελ Κοέν είναι από μόνη της - εν δυνάμει - μια ξεχωριστή υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ΜακΝτόρμαντ στην αφετηρία με το τρίτο της Όσκαρ («Nomadland») γιατί να μην εξασφαλίσει μι ακόμη υποψηφιότητα ως Καλύτερη Ηθοποιός του 2022 ερμηνεύοντας τη Λαίδη Μάκβεθ στην ταινία του Κοέν «The Tragedy of Macbeth».

Ο Σκοτ Ρούντιν ήταν παραγωγός της ταινίας, αλλά εγκατέλειψε λόγω καταγγελιών για κακή συμπεριφορά. «Θέτει μια πολύ συγκεκριμένη πίεση χρόνου στους χαρακτήρες, αλλά και στην αφήγηση της ιστορίας, η οποία νομίζω ότι είναι η λάμψη που δίνει ο Τζόελ», δήλωσε η ΜακΝτόρμαντ.

10. «Μην κοιτάς ψηλά»

Ο Άνταμ ΜακΚέι υποστηρίζει ότι η κωμωδία του στο Netflix «Μην κοιτάς ψηλά» είναι πολύ κοντά στην ταινία «The Big Short», που κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Σκηνοθεσίας, και χάρισε στον ΜακΚέι το Βραβείο Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η συνέχεια του σκηνοθέτη, «Vice- O δεύτερος στην ιεραρχία» ήταν κόμη μεγαλύτερη πρόκληση με οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων για άλλη μια φορά Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Στο «Μην κοιτάς ψηλά», ο ΜακΚέι συνταιριάζει τους βραβευμένους με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς ως δύο αφελείς αστρονόμους, που περιοδεύουν για να προειδοποιήσουν τη χώρα ότι ένας μετεωρίτης κατευθύνεται προς τη Γη. Το δευτερεύον καστ είναι ο αφρός του Χόλιγουντ: Κέιτ Μπλάνσετ, Ρομπ Μοργκαν, Μέριλ Στριπ, Τζονα Χιλ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Αριάνα Γκράντε και και…

11. «Το χέρι του Θεού»

Το Netflix συνεχίζει να υποστηρίζει δημιουργούς που ζουν μακριά από το Χόλιγουντ, αλλά μιλούν την ίδια γλώσσα. Παράδειγμα; Η νέα σκηνοθετική προσπάθεια του Ιταλού Πάολο Σορεντίνο, του οποίου το δράμα «Η Τέλεια Ομορφιά» του 2013 κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Και πάλι ο Τόνι Σερβίγιο πρωταγωνιστεί στο δράμα που ο Σορεντίνο γύρισε στη γενέτειρά του, τη Νάπολη. Το «Χέρι του Θεού» σαφώς και έχει να κάνει με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Φάμπιο - ο Φαμπιέτο - ένας έφηβος που δεν ξέρει τι θέλει να κάνει στη ζωή του, περιτριγυρισμένος από ένα τρελό σόι και μια οικογένεια που τον υπεραγαπάει, έρχεται σε επαφή με την τέχνη μέσα από τις ακροάσεις του φέρελπι ηθοποιού-αδερφού του, τις βιντεοκασέτες που βλέπει με τον πατέρα του και του κεραυνοβόλου κρυφού έρωτα με μια νεαρή ηθοποιό. Όμως εκείνο το καλοκαίρι η ζωή του αλλάζει. Και η Νάπολη αλλάζει όταν φθάνει ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Μια αυτοβιογραφία στιλ Φελίνι από τον Σορεντίνο. Στο Φεστιβάλ Βενετίας «Το Χέρι του Θεού» απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα και το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής.

12. «A Journal for Jordan»

Η ταινία «A Journal for Jordan» σε σκηνοθεσία Ντένζελ Ουάσινγκτον βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Dana Canedy. Η τελευταία σκηνοθετική προσπάθεια του Ντένζελ Ουάσινγκτον ήταν το «Fences», το οποίο κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, και η Βαϊόλα Ντέιβις το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Ο Ντέζελ Ουάσινγκτον είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Ακαδημίας και το «A Journal for Jordan» θα είναι σίγουρα υψηλά στη λίστα προτιμήσεων των μελών.

Αντίθετα, ο πρωταγωνιστής Μάικλ Μπι Τζόρνταν παραμένει ένας γλυκανάλατος - δήθεν ηθοποιός, που προσπαθεί ακόμη να πείσει. Εκεί, ίσως η ταινία χάνει τη δυναμική της. Το σενάριο βασίζεται στην αληθινή ιστορία αγάπης ανάμεσα στον Λοχία Τσαρλς Μονρό Κινγκ, την βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφο Ντέινα Κένεντι και τα γράμματα του πρώτου προς τον νεογέννητο γιο του, από το μέτωπο στο Ιράκ.

13. «L' Evénement»

Και για το τέλος: Βασισμένο στο ομότιτλο, και σίγουρα αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ανί Ερνό, το «L' Εvénement» είναι οιονεί ταινία εποχής. «Βλέποντας τις πρώτες σκηνές της ταινίας θα μπορούσες να σκεφτείς ότι διαδραματίζονται στο παρόν, τουλάχιστον μέχρις ότου η σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η ηρωίδα του σε προσγειώσει απότομα».





Δεκαετία του 60 και η 23χρονη Αν, φοιτήτρια λογοτεχνίας, ανακαλύπτει πως είναι έγκυος σε μια χώρα και εποχή που η έκτρωση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. Οι επιλογές της είναι μετρημένες: Είτε θα προχωρήσει με την εγκυμοσύνη της, κάτι που θα σημάνει το τέλος της φοιτητικής ζωής και της ελευθερίας της, είτε θα βρει έναν άλλο, παράνομο τρόπο για να την τερματίσει. Η ταινία «L' Εvénement» είναι μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς: Η σκηνοθέτης Οντρέ Ντιγουάν πήρε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας και μπήκε στη λίστα των έξι γυναικών που το έχουν καταφέρει.

Η ταινία ξεχώρισε όχι μόνο για το θέμα της αλλά και για το έντονο σκηνοθετικό της στίγμα. Με ανυπομονησία την περιμένουμε. Καλό χειμώνα να 'χουμε!