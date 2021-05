Εκατοντάδες εφαρμογές του App Store που εξαπατούν καταναλωτές έβγαλε στη φόρα ο Έλληνας προγραμματιστής Κώστας Ελευθερίου

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του App Store έφερε στο προσκήνιο ο Έλληνας προγραμματιστής Κώστας Ελευθερίου, ο οποίος εντόπισε με λογισμικό που δημιούργησε, εκατοντάδες εφαρμογές που διατίθενται σε χρήστες και μπορούν να τους εξαπατήσουν.

Σε αυτές περιλαμβάνονται πχ. μηχανισμοί τζόγου σε παιδικά παιχνίδια, εργαλεία που «πειράζουν» τις ρυθμίσεις του κινητού χωρίς να το καταλάβει ο χρήστης και αρκετό παρόμοιο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον προγραμματιστή, το σχετικό λογισμικό συνεχίζει και βρίσκεται κακώς στους servers της Apple, η οποία συνεχίζει να εισπράττει το 30% του τζίρου που δημιουργείται.

«Εντόπισα εκατοντάδες εφαρμογές που εξαπατούν καταναλωτές, μερικές εκ των οποίων έχουν αποφέρει εκατομμύρια δολάρια και δεν έχουν ελεγχθεί εδώ και μήνες ή χρόνια», σημείωσε ο Κώστας Ελευθερίου στο Forbes.

