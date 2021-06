Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση του Facebook να εμφανίσει διαφημίσεις μέσα σε VR games

To Facebook ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα διαφημίσεων για τα παιχνίδια του Oculus, της VR πλατφόρμας του. Οι πρώτες δοκιμές έγιναν ήδη στο VR videogame Blaston της Resolution Games και η πλατφόρμα αποκάλυψε πως μέσα στις επόμενες μέρες το νέο πλάνο θα εφαρμοστεί και σε περισσότερες παραγωγές.

Οι παίκτες θα μπορούν να δουν τις σχετικές διαφημίσεις και να κάνουν click πάνω τους, αν βρουν ένα μήνυμα που τους ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο το Facebook θα προσπαθήσει να φέρει περισσότερα έσοδα και για την ίδια την πλατφόρμα, αλλά και τους δημιουργούς VR Videogames.

Όλα τα παραπάνω βέβαια υπολογίστηκαν στην πράξη, καθώς φαίνεται πως ούτε το Facebook, ούτε η Resolution Games περίμεναν τόσο οργισμένες αντιδράσεις από τους gamers, οι οποίοι δεν δίστασαν μάλιστα να βομβαρδίσουν με αρνητικές κριτικές το παιχνίδι τόσο στην πλατφόρμα του Oculus και το σχετικό ηλεκτρονικό κατάστημα, όσο και στο Steam. Μετά από όλα αυτά, η ομάδα ανάπτυξης αποφάσισε να αποσυρθεί από αυτό το δοκιμαστικό πρόγραμμα του Facebook και έκανε μια σχετική ανακοίνωση στο Twitter.

To make it clear, we realize that Blaston isn’t the best fit for this type of advertising test. As an alternative, we are looking to see if it is feasible to move this small, temporary test to our free game, Bait! sometime in the future.