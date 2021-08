iPhone 13: Διαρροή φωτογραφιών μαρτυρά νέο χρώμα για το smartphone της Apple

Μια νέα διαρροή μαρτυρά πως η Apple σκέφτεται να κυκλοφορήσει για τις φετινές της ναυαρχίδες και ένα νέο χρώμα. Όπως φαίνεται από τον λογαριασμό MajinBu στο Twitter, μια πιο σκούρα ροζ-χρυσή έκδοση του iPhone 13 θα βγει στην αγορά. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θεωρείται κατά βάση αξιόπιστος μιας και έχει αποκαλύψει αρκετά πράγματα που σχετίζονται με τα προϊόντα της Apple τα τελευταία χρόνια, πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Διαβάστε ακόμη: Με μικρές αλλαγές θα διαθέσει η Apple στην αγορά τα iPhone 13

Based on what was sent to me today, #Apple has developed a Rose Gold colored iPhone unit, probably a variant discadred or planned for the future. Unfortunately I have no more information about it pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 19, 2021

Το σχετικό «τιτίβισμα» αναπαρήγαγε και ο λογαριασμός DuanRui που θεωρείται επίσης αξιόπιστος ως προς τα των αποκαλύψεών του, αναφέροντας μάλιστα στην ανάρτηση τις λέξεις “iPhone 13 Pro?”.

iPhone 13 Pro ? pic.twitter.com/9ToqcbRzsp

Πολλοί χρήστες αναρωτιούνται πάντως αν πρόκειται για μια επεξεργασμένη εικόνα του iPhone 12 Pro σε προγράμματα όπως το Photoshop, ωστόσο πιο εξειδικευμένοι αναλυτές τονίζουν ότι οι φακοί δείχνουν διαφορετικοί από αυτούς που φέρει στο πίσω μέρος του το περσινό μοντέλο της εταιρείας του Κουπερτίνο.

Είναι πάντως σύνηθες για την Apple να εμφανίζεται και να πειραματίζεται με νέους χρωματισμούς, ειδικά τις χρονιές που οι συσκευές της δεν διαφέρουν ιδιαίτερα σε θέμα σχεδιασμού, μεταβαίνοντας από γενιά σε γενιά. Δεν είναι πάντως και λίγοι οι χρήστες τέτοιων προϊόντων που θα ήθελαν να υπάρχει μια μεγαλύτερη χρωματική λίστα.

Οι νεότερες φήμες πάντως αναφέρουν πως δεν θα υπάρχει ανανεωμένη έκδοση του Touch ID ή χρήστη του με αισθητήρα κάτω από την οθόνη, καθώς το ξεκλείδωμα του χρήστη θα συνεχίσει να γίνεται με τη χρήση του Face ID και της οπτικής αναγνώρισης μέσω της selfie camera.

Σε ό,τι αφορά στο πότε θα δούμε τις νέες συσκευές, οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για μια εκδήλωση στις αρχές Σεπτεμβρίου (λογικά στις 07/09) και την κυκλοφορία στις 17 του ίδιου μήνα. Μάλιστα, τα νέα AirPods ακούγεται πως θα ακολουθήσουν αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 30 του επόμενου μήνα.

Όπως πάντως σημειώνει εδώ και αρκετό καιρό ο αναλυτής Ming-Chi Kuo που έχει μακρά πορεία στα της Apple, η αμερικανική εταιρεία κάνει τα πάντα για να επαναφέρει το λανσάρισμα των τηλεφώνων της στις κλασικές ημερομηνίες του Σεπτεμβρίου, επαναφέροντας την κατάσταση στην προ-COVID εποχή.

Μένει να δούμε τι από τα παραπάνω θα επιβεβαιωθεί. Σύντομα θα ξέρουμε περισσότερα.