Apple: Σταματά την πώληση όλων των προϊόντων της στη Ρωσία

H Apple ανακοίνωσε μια σειρά ενεργειών κατά της Ρωσίας, μετά την έναρξη των πολεμικών επιθέσεων στην περιοχή της Ουκρανίας. Η Apple είναι μία ακόμη από τις εταιρείες τεχνολογίας που δηλώνουν αντίθετες στον Βλάντιμιρ Πούτιν και την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και έτσι ανακοίνωσε πως σταματάει την πώληση των προϊόντων της στην εκεί αγορά. Η αμερικανική εταιρεία έχει σταματήσει από τις 24 Φεβρουαρίου την εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος της στη Ρωσία, ενώ προχωράει πλέον και σε πιο αυστηρά μέτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BuzzFeed News και του δημοσιογράφου John Paczkowski, ο κολοσσός του Κουπερτίνο αποφάσισε να σταθεί απέναντι στον πόλεμο και δηλώνει πως βρίσκεται στο πλευρό όλων των ανθρώπων και πως θέλει να επικρατήσει η ειρήνη. Όσοι προσπαθούν τις τελευταίες ώρες να μπουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα βλέπουν όλα τα προϊόντα εξαντλημένα, ενώ γίνονται προσπάθειες να μαζευτεί και όλο το διαθέσιμο στοκ από τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Η εξέλιξη με το «πάγωμα» της πώλησης προϊόντων δεν είναι βέβαια το πρώτο βήμα, αφού από την πρώτη μέρα του πολέμου, η Apple περιόρισε σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών Apple Pay, ενώ αφαίρεσε και από το App Store της τις εφαρμογές γνωστών ΜΜΕ της Ρωσίας, όπως το RT και το Sputnik News.

Πέραν των παραπάνω, διέκοψε και την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους της Ουκρανίας, έτσι ώστε να μην βάλει σε περαιτέρω κίνδυνο τη ζωή των Ουκρανών πολιτών. Παρόμοια απόφαση πήρε πριν από μερικές ημέρες και η Google, η οποία δεν προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή της χώρας που δέχεται επίθεση καμία τέτοια πληροφορία.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL