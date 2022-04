Ελον Μασκ: Τι λένε οι εργαζόμενοι του Twitter, ποιο λάθος παραδέχεται ο συνιδρυτής της πλατφόρμας

Ο Έλον Μασκ έκανε τελικά κίνηση για την εξαγορά του Twitter και τα ερωτήματα που απομένουν είναι αρκετά. Τι θα ισχύσει όμως για τους υπαλλήλους της εταιρείας και τι λέει ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, Τζακ Ντόρσει;

Στο εσωτερικό της εταιρείας επικρατεί ακόμη μεγάλη αναστάτωση, κυρίως γιατί τα υψηλόβαθμα στελέχη κρατούσαν κλειστά τα στόματά τους για το μέλλον της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι αναζητούν απαντήσεις για το μέλλον της πλατφόρμας, αλλά και το δικό τους, καθώς ουδείς γνωρίζει το πώς θα πορευτεί με τα νέα αυτά δεδομένα το Twitter.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα του εξωτερικού, στα εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας των εργαζομένων επικρατεί αρνητικό κλίμα με αρκετούς να τονίζουν πως απλά θα παραιτηθούν ή θα ψάξουν άμεσα για την επόμενη στάση της καριέρας τους. Κάποιοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετηθούν και δημόσια. Ο Νεντ Μάιλς, για παράδειγμα, αναρωτήθηκε αν μετά την κίνηση αυτή είναι πλέον πλούσιος ή θα απολυθεί.

Can someone just tell me if I’m rich or fired please April 25, 2022

Υπάρχουν πάντως και αρκετά θετικά μηνύματα εντός των τειχών, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ, το Twitter θα πάρει τα πάνω του και θα σταματήσει να είναι η πλατφόρμα που προτιμούν περισσότερο τα bots και που ζουν και βασιλεύουν οι ψεύτικοι λογαριασμοί. Ο τωρινός CEO του Twitter, Πάραγκ Άγκραγουαλ, μίλησε σε εκπροσώπους των εργαζομένων και τόνισε πως η συμφωνία θα χρειαστεί περίπου 6 μήνες για να οριστικοποιηθεί και πως μέχρι τότε δεν θα γίνει καμία απόλυση.

Ο ίδιος σημείωσε πως θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί το deal, αλλά δεν μίλησε καθόλου για την επόμενη μέρα, κάτι που όπως ήταν λογικό έβαλε αρκετούς σε σκέψεις για το τι έρχεται. «Υπάρχει σίγουρα αβεβαιότητα για το τι θα γίνει μόλις τελειώσει η διαδικασία», σημείωσε ο επικεφαλής του Twitter σε εσωτερικά meetings.

H δήλωση του Μασκ πως ο αλγόριθμος του Twitter πρέπει να γίνει ανοιχτού κώδικα έχει κάνει αρκετούς να αναρωτιούνται αν η πλατφόρμα θα συνεχίσει την πετυχημένη πορεία της τα επόμενα χρόνια. Και σίγουρα, αυτό που απασχόλησε αρκετούς εργαζομένους είναι το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί το Twitter για μελλοντικά πολιτικά παιχνίδια του νέου ιδιοκτήτη του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως και η θέση του Τζακ Ντόρσει, του συνιδρυτή και πρώην CEO του Twitter. Ο ίδιος πόσταρε αρχικά το “Everything In Its Right Place” των Radiohead με σαφέστατο μήνυμα πως θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς.

Στη συνέχεια (και μετά από παραινέσεις χρηστών) πήρε πιο ξεκάθαρη θέση και σημείωσε πως αγαπά την πλατφόρμα και πως θα κάνει τα πάντα για να την προστατέψει και πως το μεγαλύτερο λάθος ήταν η είσοδός της στο χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ.

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step. — jack (@jack) April 26, 2022

Δεν δίστασε να πάρει και ξεκάθαρη θέση για τον Έλον Μασκ, τονίζοντας πως ο στόχος του ιδρυτή της Tesla είναι στη σωστή κατεύθυνση.