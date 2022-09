Be Your Own Model: Δοκιμάστε τα ρούχα που σας ενδιαφέρουν, χωρίς να πάτε καν στο κατάστημα

Μια ματιά στα ψώνια του μέλλοντος μάς επιτρέπει να ρίξουμε η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων Walmart με την νέα εμπειρία που προσφέρει υπό την ονομασία Be Your Own Model και η οποία σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τα ρούχα που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, από το σπίτι σας.

Διαβάστε ακόμη: Οnline shopping με επαυξημένη πραγματικότητα: πώς θα «δοκιμάζετε» αυτό που θέλετε να αγοράσετε

Αξιοποιώντας την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν στην επίσημη εφαρμογή της αλυσίδας μια φωτογραφία αντιπροσωπευτική του σωματότυπού τους, έτσι ώστε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Το σχετικό πρόγραμμα, στη συνέχεια, αντιλαμβάνεται τα σημεία που θα ακουμπάει στο ανθρώπινο σώμα κάθε ρούχο, πως θα εμφανίζονται οι σκιές στην εκάστοτε εικόνα και στη συνέχεια, ανάλογα με την επιλογή προϊόντος, δημιουργεί εικονικά και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για αυτήν την ενέργεια, η Walmart είχε εξαγοράσει την πλατφόρμα Zeekit και οι χρήστες μπορούν να βλέπουν το πως θα κάθεται ακριβώς ένα ρούχο πάνω τους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αφού επιλεγεί το ρούχο, ο χρήστης μπορεί να δει το πως θα «κάθεται» στο σώμα του, αλλά και να κινηθεί επιτόπου ανάμεσα στις διάφορες διαθέσιμες εκδοχές του.

Στην παρούσα φάση, πάνω από 270 χιλιάδες αντικείμενα ρουχισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πλατφόρμα, ως αποτέλεσμα δουλειάς που έχει γίνει από την εταιρεία και στην μεταφορά τους σε ψηφιακή μορφή. Το θετικό είναι πως οι επιλογές είναι πάρα πολλές και περιλαμβάνουν ρούχα ακόμη και γνωστών εταιριών του χώρου.

Για όσους δεν αισθάνονται άνετα να ανέβει μια φωτογραφία τους στους servers της υπηρεσίας, η Walmart συνεχίζει να προσφέρει μια πιο απλοϊκή μορφή της υπηρεσίας, με το Choose My Model. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες επιλέγουν έναν από τους 50 διαφορετικούς διαθέσιμους σωματότυπους που είναι περασμένοι στο σύστημα, προφανώς καταλήγοντας σε κάτι που θυμίζει το δικό τους.

Η εταιρεία δημοσίευσε και ένα σχετικό video που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια για να κατανοήσετε καλύτερα το πως λειτουργεί η διαδικασία. Στην παρούσα φάση, ο μηχανισμός υποστηρίζεται στην εφαρμογή του Walmart για το iOS και σύντομα θα προστεθεί υποστήριξη και για συσκευές με λειτουργικό Android.

via GIPHY