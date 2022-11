Ο Ελον Μασκ «ανοίγει πόλεμο» με την Apple, απειλεί να φτιάξει το δικό του smartphone

Δεν έφταναν τα προβλήματα και οι αναταραχές που προκλήθηκαν από το μαζικό κύμα απολύσεων στο Twitter, υπάρχει πλέον και μπροστά στην πλατφόρμα ο… πόλεμος που φαίνεται πως κηρύττει ο Ελον Μασκ στην Apple.

Η κατάσταση με τις απολύσεις φαίνεται πως έχει ηρεμήσει, το Twitter έχει αρχίσει ξανά τις προσλήψεις και μπαίνει σε νέα εποχή, αλλά ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Έλον Μασκ φέρνει και πάλι αναταραχές. Με ένα ποστάρισμά του στον προσωπικό του λογαριασμό, ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter σημειώνει πως η Apple απειλεί να «παγώσει» την παρουσία της σχετικής εφαρμογής στο App Store της.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις ευθείς κατηγορίες προς την πλευρά της αμερικανικής εταιρείας του Κουπερτίνο και του ίδιου του CEO της, Τιμ Κουκ, περί μίσους κατά της ελευθερίας έκφρασης. Αιτία φαίνεται πως είναι η διακοπή διαφημιστικής προβολής της Apple μέσω του Twitter.

Και όλα αυτά προφανώς δεν είναι «φρέσκα», αφού ο Μασκ έχει επικρίνει ιδιαίτερα καυστικά την προμήθεια 30% που κρατάει η Apple από κάθε συναλλαγή που γίνεται μέσω των συσκευών και του οικοσυστήματός της, χαρακτηρίζοντάς την μέχρι και «κρυμμένο φόρο». Η επίθεση αυτή, σε συνδυασμό με ένα video που έφτιαξε η Epic για να κατακρίνει αυτήν την προμήθεια και ο Μασκ το αναδημοσίευσε χαρακτηρίζοντάς το ακριβές, οδήγησε μάλιστα τον επικεφαλής του App Store να διαγράψει τον λογαριασμό του στο Twitter.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο σε τι κίνηση της Apple αναφέρεται ο Μασκ. Είναι μια ενημέρωση που δεν περνάει τις απαραίτητες εγκρίσεις του App Store; Είναι κάτι πιο σοβαρό; Θα φανεί σίγουρα στο άμεσο μέλλον. Μέχρι τότε πάντως, ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει βήμα πίσω και μάλιστα σχολίασε επίσημα πως αν δεν βρεθεί μια σχετική λύση θα προχωρήσει ακόμη και στη δημιουργία ενός δικού του «εναλλακτικού» smartphone.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone