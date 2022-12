Λήξη συναγερμού: Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ έλυσαν τις διαφορές τους

Ο Έλον Μασκ έχει αρκετά προβλήματα να λύσει για το μέλλον του Twitter και η πρόσφατη επίθεση στην Apple έκανε αρκετούς να σκεφτούν ότι και εδώ θα έχουμε αρκετές εντάσεις. Φαίνεται όμως πως βρέθηκε λύση. Μετά την απευθείας αναφορά στο πρόσωπο του Τιμ Κουκ σχετικά με τη διακοπή διαφημιστικής προβολής της Apple στο Twitter, αλλά και τις φήμες πως η αμερικανική εταιρεία του Κουπερτίνο θέλει να βγάλει από το App Store της την σχετική εφαρμογή του, ο επικεφαλής της Apple δεν είχε παρά να πάρει θέση.

Έτσι, κάλεσε τον Έλον Μασκ στα γραφεία της εταιρείας και εκεί συνομίλησαν για να λύσουν τις διαφορές τους, μία εκ των οποίων είναι η προμήθεια 30% που κρατάει η Apple από κάθε συναλλαγή που γίνεται στο οικοσύστημά της. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει ακόμη απάντηση και κάποια ένδειξη του τι θα πρέπει να περιμένουμε, ωστόσο σε όλα τα υπόλοιπα ο Μασκ τόνισε μέσω tweet πως λύθηκαν.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

Η πλευρά της Apple σημείωσε ότι ουδέποτε θέλησε να κρατήσει το Twitter εκτός του App Store της και μένει να δούμε τι θα συμβεί με τις συνδρομές Twitter Blue που ακόμη αναμένουμε να δούμε πότε θα ενεργοποιηθούν ξανά. Σε αυτό ειδικά το επίπεδο υπάρχει μεγάλη διαφωνία του Μασκ με την προμήθεια της Apple, την οποία χαρακτήρισε και ως έμμεσο φόρο για τις εταιρείες που παράγουν λογισμικό ή κάποια online υπηρεσία. Μέσα σε όλα αυτά, το Twitter θα αρχίσει να γίνεται κάτι από TikTok, αφού ανακοινώθηκε πως οι χρήστες θα αρχίσουν να βλέπουν στο χρονολόγιό τους και μηνύματα από λογαριασμούς που δεν παρακολουθούν και σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.

We want to ensure everyone on Twitter sees the best content on the platform, so we’re expanding recommendations to all users, including those who may not have seen them in the past.



You can learn more about them, and how to best control your experience: https://t.co/ekYWf57JSc