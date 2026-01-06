Αυτό το ρομπότ θα μπορεί να βάζει μέχρι και πλυντήριο!

Η SwitchBot παρουσίασε στην έκθεση CES 2026 το Onero H1, το πρώτο της ανδροειδές ρομπότ για νοικοκυριά, σχεδιασμένο να αναλαμβάνει δύσκολες καθημερινές εργασίες όπως πλύσιμο ρούχων, πλύσιμο πιάτων, φύλαξη ρούχων, σερβίρισμα καφέ, καθαρισμό παραθύρων και οργάνωση αντικειμένων, συνεργαζόμενο με άλλες συσκευές της εταιρείας.

Με 22 μοίρες ελευθερίας στα άκρα του, πολλαπλές κάμερες Intel RealSense σε κεφάλι, χέρια, κορμό και κοιλιά για καλύτερη κατανόηση του τρισδιάστατου χώρου, αισθητήρες βάθους και μηχανισμούς ανάδρασης, τροφοδοτείται από ένα μοντέλο AI OmniSense που μαθαίνει δυναμικά σχήματα, θέσεις και το πως να αλληλεπιδρά με αντικείμενα για να προσαρμόζεται σε σπίτια χωρίς σκάλες.

Ο σχεδιασμός του δεν περιλαμβάνει πόδια για εξοικονόμηση όγκου και αντ’ αυτών χρησιμοποιεί κυλινδρική βάση με τροχούς για εύκολη πλοήγηση σε επίπεδες επιφάνειες. Στο επάνω μέρος φέρει μια επιφάνεια που λειτουργεί ως πρόσωπο και παίρνει εκφράσεις για φιλική αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Μπορεί να πιάσει αντικείμενα, να τα σπρώξει, να ανοίξει συρτάρια, να σιδερώσει ρούχα με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να ενσωματωθεί στο οικοσύστημα «Smart Home 2.0» για να συνεργαστεί με άλλες smart συσκευές του σπιτιού.

Το Onero H1 και τα αποσπώμενα ρομποτικά του χέρια A1 θα διατεθούν σύντομα για προ-παραγγελία από site της SwitchBot, ενώ η τιμή του ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Εκτιμάται πως θια κινηθεί ανάμεσα στα 1000 και 3000 δολάρια και πως θα δίνει έμφαση σε προσβασιμότητα και συνεργασία με τον χρήστη και το smart home γενικότερα.