Γιατί τέτοια εμμονή της Gen Z με την 00s τεχνολογία; Η εταιρεία που βγάζει χιλιάδες από την νοσταλγία

Σύσσωμη η Gen Z δηλώνει κουρασμένη από τον ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται η τεχνολογία. Πόσο δε μάλλον όταν πλέον χρειάζεται σχεδόν κάθε δύο χρόνια να αλλάζεις τηλέφωνο.

Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος επιχειρηματίας Λόντον Γκλόρφιλντ, πουλώντας ρετρό συσκευές στην αγανακτισμένη Gen Z. Δεν είναι αρνητής της τεχνολογίας απλώς αποβλέπει σε τεχνολογικά προϊόντα που είναι λιγότερο ψυχοφθόρα.

«Η τεχνολογία είναι μια θάλασσα ομοιομορφίας αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Γκλόρφιλντ, ο οποίος επαγγελματικά είναι γνωστός ως Λόντον Τζάκσον, σε μια συνέντευξη του Business Insider. «Είναι τόσο βαρετά», συμπλήρωσε.

Γιατί η Gen Z εμμονή με τα 00s

Ο Τζάκσον επιθυμεί να καλύψει την ανάγκη της νέας γενιάς που διψά για ρετρό τεχνολογία, ειδικά σε μια εποχή που τα πάντα κατακλύζονται και πολλές φορές βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πλέον, τα αναλογικά αντικείμενα έχουν αποκτήσει μια διαφορετική αξία. Δεν θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα, αλλά κουλ και ψαγμένα.

Ψηφιακές κάμερες, CD player, ενσύρματα ακουστικά, πικάπ, όλα αυτά τα αντικείμενα που κάποτε άρχισαν να θεωρούνται παλιατζούρες, έρχονται πάλι στη μόδα και επαναχρησιμοποιούνται.

Κινητά της δεκαετίας του 2000 | Getty Images

«Το αποκαλώ χαζή τεχνολογία», είπε ο Τζάκσον, χτίζοντας μια επιχείρηση γύρω από αυτήν στη Νέα Υόρκη που ονομάζεται Kickback, την οποία συνίδρυσε το 2024, αφού εργάστηκε πολλά χρόνια ως μουσικός.

Η επιχείρηση ξεκίνησε με κασέτες, έπειτα με ένα μοντέλο πικάπ, το οποίο πωλείται προς 500 δολάρια και στη συνέχεια με ένα φορητό CD player, το οποίο κοστίζει 99 δολάρια και διατίθεται στα Urban Outfitters και στο MoMA Design Store.

CD Player του 1999 | Getty Images

Εκτός από αυτά, η Kickback το περασμένο έτος κυκλοφόρησε και μια limited συλλογή από ανανεωμένα Motorola Razrs, ένα μοντέλο κινητού τηλεφώνου που όλοι θυμόμαστε και πολλοί χρησιμοποιήσαμε στη δεκαετία του 2000.

Η συλλογή έκανε τέτοια επιτυχία, που εξαντλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα σετ MP3 players εξαντλήθηκε επίσης.

Πιο πρόσφατα, η Kickback λάνσαρε μια σειρά από φωτογραφικές μηχανές point-and-shoot αξίας 70 δολαρίων, βασισμένες σε σχέδια της δεκαετίας του 2000, σε συνεργασία με τον μουσικό Brent Faiyaz. «Είναι εξίσου μοδάτες όσο και ένας τρόπος για να αποσυνδεθείτε», είπε ο Τζάκσον για τα προϊόντα της εταιρείας.

Η νοσταλγία φαίνεται όντως να αποδίδει καρπούς και να φέρνει έσοδα στην εταιρεία. Το 2025, τα συνολικά έσοδα της Kickback ξεπέρασαν τα 750.000 δολάρια, ενώ πούλησε πάνω από 7.000 προϊόντα.

Η νοσταλγία είναι το καλύτερο εργαλείο μάρκετινγκ

Η εμμονή της Gen Z με το ΄00s nostalgia διαμορφώνει ξεκάθαρα τις επιλογές σχεδιασμού και το μάρκετινγκ της Kickback. Είτε επαπρογραμματίζοντας «Y2K» συσκευές που θεωρούνται iconic, είτε απλώς αντιγράφοντας την αισθητική των φωτογραφικών μηχανών με φιλμ, τα νοσταλγικά μηνύματα μάρκετινγκ εστιάζουν στο να «αποσυνδέσουν» τους ανθρώπους από τον κόσμο του διαδικτύου.

«Μας επιτρέπει να πούμε την ιστορία αυτής της πεπερασμένης,πιο απλής εποχής», λέει ο Jackson. «Δεν ξέρω πραγματικά αν ήταν απλούστερη», προσθέτει. «Ήμουν μωρό. Αλλά όταν κοιτάζω πίσω σε μια εποχή χωρίς συνεχείς ειδοποιήσεις, και χωρίς να είναι αναμενόμενο από εμένα να είμαι online... ακούγεται σαν διακοπές, σαν πολυτέλεια».