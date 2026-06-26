Πώς τα κινητά μας μπορούν να μας ειδοποιήσουν για σεισμό, δευτερόλεπτα πριν γίνει

Τους 600 νεκρούς από σεισμό πλησιάζει η Βενεζουέλα, και η ισχυρή δόνηση στην χώρα της Νότιας Αμερικής, έχει ανοίξει ξανά τα ζητήματα της ασφάλειας και της πρόληψης. Τι και αν μας έλεγε κανείς ότι γίνεται να μας προειδοποιήσουν τα κινητά μας για έναν σεισμό, πριν ακόμα γίνει;

Πολλά είναι τα έθνη που έχουν αναπτύξει συστήματα για την ειδοποίηση των ανθρώπων δευτερόλεπτα πριν από κάποιο σεισμό. Ακόμα και σε χώρες όπως η Βενεζουέλα που δεν διαθέτουν τέτοια συστήματα, το Google Android Earthquake Alerts μπορεί να στείλει προειδοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, κάποιες από τις χώρες που διαθέτουν αυτή την τεχνολογία, είναι οι ΗΠΑ, το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Κίνα η Ιταλία και η Ταϊβάν.

Πώς λειτουργεί η ανίχνευση του σεισμού μέσα από το κινητό

Οι διαδοχικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Τετάρτη το βράδυ ήταν από τους ισχυρότερους που έπληξαν τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι στη Βενεζουέλα έλαβαν προειδοποιήσεις δευτερόλεπτα ή και λεπτά πριν ξεκινήσει η δόνηση μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων σεισμών Android της Google.

Το σύστημα προειδοποίησης, όπως επισημαίνει το ndtv.com, βασίζεται σε δεδομένα από τους αισθητήρες σε μεμονωμένα κινητά τηλέφωνα για την ανίχνευση σεισμικών συμβάντων και την αποστολή προειδοποιήσεων σε άλλους χρήστες τηλεφώνων στην περιοχή. Έχει επεκταθεί σημαντικά από τότε που κυκλοφόρησε το 2020, με 250 εκατομμύρια ανθρώπους να λαμβάνουν ειδοποιήσεις το 2020, σε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια σήμερα, σύμφωνα με τον Richard Allen, διευθυντή του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Μπέρκλεϋ.

Προειδοποιεί για περίπου 60 σεισμούς κάθε μήνα σε κατά μέσο όρο 18 εκατομμύρια τηλέφωνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Allen.