Έναν άνισο αγώνα δίνουν αυτή τη στιγμή τόσο οι διασώστες όσο και οι απλοί πολίτες στη Βενεζουέλα, καθώς μόνο τα χέρια των σωμάτων ασφαλείας δεν αρκούν για να διαχειριστούν το τιτάνιο έργο του εντοπισμού των αγνοουμένων.

Ο «βιβλικός» διπλός σεισμός που έπληξε πολλαπλές περιφέρειες, μαζί και το πυκνοκατοικημένο Καράκας, έγινε αιτία να σκοτωθούν και 13 Ευρωπαίοι υπήκοοι, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, κατά το BBC.

📹 Rescates a la desesperada entre las ruinas de los edificios destruidos por los terremotos en Venezuela: en el vídeo, un niño de cuatro años es rescatado ante su familia https://t.co/tHGyEmUNKf pic.twitter.com/THvHzdp3gr — EL PAÍS (@el_pais) June 26, 2026

Όσα είναι γνωστά για τους Ευρωπαίους στη Βενεζουέλα

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των Ισπανών υπηκόων που έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει έχει αυξηθεί σε τρεις και 99 αγνοούνται.

Ένας Ιταλο-Βενεζουελάνος έχει επιβεβαιωθεί νεκρός, αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προσθέτει ότι υπάρχει μια μεγάλη ιταλική κοινότητα στη Βενεζουέλα και είναι «πολύ δύσκολο» αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί πόσοι αγνοούνται.

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Εννέα Πορτογάλοι υπήκοοι έχουν πεθάνει, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Όσο για τους Έλληνες ομοεθνείς στη Λατινική δημοκρατία, δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία αναφορά για υπήκοο θύμα των σεισμών ή αγνοούμενο.

Βενεζουέλα - Με γυμνά χέρια στα συντρίμμια

Σε πόλεις σε όλη τη βόρεια Βενεζουέλα, γείτονες βοηθούν ο ένας τον άλλον να σκάψουν μέσα στα ερείπια για να αναζητήσουν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε περίπου 235 αργά την Πέμπτη, με τουλάχιστον 4.300 τραυματίες, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Βενεζουέλας Κάρλος Αλβαράδο στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς χιλιάδες αγνοούνται και οι ξέφρενες προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δήλωσε ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν από τους σεισμούς, περίπου 2 εκατομμύρια από αυτούς μόνο στο Καράκας.

🚨 RESCATE ANIMAL 🚨

Nos llegan imágenes muy duras de la tragedia de los terremotos de #Venezuela.

Muchas personas dagnificadas, también muchos animales.

Los cuerpos de bomberos están realizando una gran labor de rescate, sin dejar atrás a los animales porque #todavidaimporta 🙏 pic.twitter.com/fQWp51vkG2 — Àrees de Gossos Badalona (@areagossosbdn) June 25, 2026

Οι τραυματίες ανασύρονται καλυμμένοι με σκόνη και αίμα, ανάμεσά τους και παιδιά, αναφέρει ο Associated Press.

Η παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, υπέστη μερικές από τις βαρύτερες ζημιές και απώλειες. Το κύριο αεροδρόμιο της χώρας βρίσκεται εκεί και έκλεισε λόγω ζημιών, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες παροχής βοήθειας.