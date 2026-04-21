Τέλος εποχής στην Apple: Ο Τζον Τέρνους διαδέχεται τον Τιμ Κουκ στην ηγεσία

Η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Τζον Τέρνους διαδέχεται τον Τιμ Κουκ ως CEO, με τον απερχόμενο Κουκ να αναλαμβάνει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Τέρνους, που μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου hardware engineering, θα ενταχθεί και στο διοικητικό συμβούλιο με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

