Αυλαία έριξε, χθες, το Your Face Sounds Familiar All Star, με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατώρου, στον ΑΝΤ1, με τέσσερις διαγωνιζόμενους να μεταμφιέζονται για το μεγάλο έπαθλο. Θανάσης Αλευράς, Ίαν Στρατής, Ησαΐας Ματιάμπα και Τάνια Μπρεάζου ανέβηκαν, για τελευταία φορά, στη σκηνή του μουσικού show, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς, εντυπωσίασαν σε απολαυστικά ντουέτα οι Κρατερός Κατσούλης, Λευτέρης Ελευθερίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Ματθίλδη Μαγγίρα και Κατερίνα Στικούδη.

Διαβάστε ακόμη: House of Fame - Τελικός: Νικητής ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας - Τι περιλαμβάνει το έπαθλο

Μεγάλη νικήτρια του τελικού του Your Face Sounds Familiar All Star αναδείχθηκε η Τάνια Μπρεάζου, η οποία καθήλωσε κριτές και τηλεθεατές, με την εμφάνισή της ως Celine Dion, καθώς και με τη φωνή της, ερμηνεύοντας το My Heart Will Go On.

«Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στην Τάνια, αλλά και σε όλους της παραγωγής. Δεν σε αναγνωρίζω, δεν μπορώ να σε καταλάβω, άριστα 12», είπε ο ένας εκ των τεσσάρων κριτών, Μιχάλης Ρέππας. Την ίδια άποψη είχε και ο Κωστής Μαραβέγιας λέγοντας πως «ό,τι και να τραγουδήσει το κάνει δικό της και δεν πιστεύεις ότι είναι πάλι εκείνη. Είσαι για μεγάλα πράγματα».

Όσον αφορά την κατάταξη των συμμετεχόντων, ο Θανάσης Αλευράς βρέθηκε στην τέταρτη θέση, ο οποίος εμφανίστηκε ως Γιώργος Μαρίνος προκαλώντας συγκίνηση με το τραγούδι Παιδικά Παιχνίδια, ο Ησαΐας Ματιάμπα στην τρίτη και ο Ίαν Στράτης στη δεύτερη.

YFSF All Star Τελικός: Εμφάνιση - έκπληξη με Άντζελα Δημητρίου και Ζωζώ Σαπουντζάκη

Από τον μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar All Star δεν έλειπαν οι συγκινήσεις, τα μοναδικά acts, αλλά και οι εκπλήξεις, όπως αυτή της Άντζελας Δημητρίου, ενώ και η Ζωζώ Σαπουντζάκη εμφανίστηκε νωρίτερα, ερμηνεύοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, Κάντε πέρα να περάσω, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.