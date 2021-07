Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών στη Νέα Υόρκη, ο Ρόμπερτ Ντάουνι ο πρεσβύτερος, σκηνοθέτης, ηθοποιός και πατέρας του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Την είδηση επιβεβαίωσε ο γιος του, με ανάρτησή του στο Instagram, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του πέθανε «ήρεμα στον ύπνο του αφού υπέμεινε για πολλά χρόνια τις καταστροφικές συνέπειες του Πάρκινσον».

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ χαρακτήρισε τον εκλιπόντα πατέρα του «έναν αντισυμβατικό δημιουργό ταινιών» που «παρέμεινε εξαιρετικά αισιόδοξος καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του».

Το «αντισυμβατικός» περιγράφει σωστά την πρώιμη καριέρα του Ρόμπερτ Ντάουνι του πρεσβύτερου. Άρχισε να σκηνοθετεί, να κάνει την παραγωγή και να γράφει το σενάριο underground cult ταινιών τη δεκαετία του '60 με το ασυμβίβαστο όραμά του και αριστεράς πτέρυγας χιούμορ του.

Εργα του όπως το «Putney Swope» του 1969, του έδωσαν τη δυνατότητα να γίνει γνωστός στο ευρύτερο κοινό, το οποίο σοκαρίστηκε (ακόμη και φοβήθηκε) από πολλά από αυτά που είδε στην ταινία, σύμφωνα με το Variety.

Στην ταινία οι θεατές παρακολουθούν όσα συμβαίνουν όταν ένας ακτιβιστής για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών αποκτά ελευθερία κινήσεων σε διαφημιστική εταιρεία που διαχειρίζονται λευκοί.

Στην ταινία «Pound» του 1970, ηθοποιοί υποδύονται ζώα να περιμένουν την ευθανασία σε χώρο φύλαξης αδέσποτων. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έκανε το ντεμπούτο του σε αυτή την ταινία υποδυόμενος ένα κουτάβι.

Φανατικός αντικομφορμιστής γύρισε τις περισσότερες από τις πρώτες παραγωγές του με χαμηλό προϋπολογισμό, Balls Bluff (1953), Babo 73 (1964), Chafed Elbows (1966) και No More Excuses (1968). Οι επόμενες ταινίες του έγιναν πιο γνωστές, όπως το γουέστερν Greaser’s Palace του 1972 και η κωμωδία του 1980 Mad Magazine Presents Up the Academy, στην οποία έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σκηνοθέτησε επίσης τις ταινίες America, (1986), «Rented Lips» (1988) και «Too Much Sun» (1990). Eνώ ως ηθοποιός συμμετείχε στα κινηματογραφικά έργα «Live and Die in L.A.» (1985) «Boogie Nights» (1997), «Magnolia» (1999) και «The Family Man» (2000).

Μάλιστα τα παιδιά του αλλά και πολλά από τα μέλη της οικογένειάς του, είχαν ρόλους στις ταινίες του. Μαζί με τον γιο του εμφανίστηκε στις ταινίες Johnny Be Good και Hail Caesar.

Γεννήθηκε ως Ρόμπερτ Τζον Ελάιας Τζ. στη Νέα Υόρκη, ήταν γιος του μοντέλου Ελίζαμπεθ ΜακΛάκλιν και του Ρόμπερτ Ελάιας, ο οποίος εργαζόταν ως διαχειριστής ξενοδοχείων και εστιατορίων. Πήρε το επώνυμο του πατριού του, Τζέιμς Ντάουνι, όταν κατατάχθηκε στο στρατό.

Παντρεύτηκε τρεις φορές, την πρώτη φορά με την Έλσι Αν Φορντ από το 1962 έως το 1982, τη δεύτερη φορά με τη Λόρα Ερνστ από το 1991 έως το 1994. Ο πρώτος από αυτούς τους γάμους κατέληξε σε διαζύγιο, ο δεύτερος στο θάνατο της Ερνστ. Η τρίτη σύζυγός του είναι η συγγραφέας Ρόουζμαρι Ρότζερς με την οποία παντρεύτηκε το 1998.