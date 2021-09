Το ντοκιμαντέρ «Justin Bieber: Our World» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Ντ. Ράτνερ (ο οποίος σκηνοθέτησε το Demi Lovato: Dancing with the Devil), αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα, στο Amazon Prime, στις 8 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της ταινίας είναι η επάνοδος του Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή για την πρώτη του συναυλία μετά από τρία χρόνια αποχής, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2020 στην ταράτσα του Μπέβερλι Χίλτον. Τη συναυλία για 240 προσκεκλημένους παρακολούθησαν εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο μέσω livestream.

«Σημαίνει πολλά για μένα να τραγουδάω ζωντανά και να επικοινωνώ με τους θαυμαστές μου μέσω της μουσικής. Ειδικά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, σήμαινε τα πάντα για μένα να μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και να μοιράζομαι τα χαρίσματά μου για να δώσω λίγη ευτυχία στους ανθρώπους εν μέσω μιας τόσο θλιβερής και τρομακτικής περιόδου» δήλωσε ο Τζάστιν Μπίμπερ.

«Η ταινία καταγράφει μια έντονη και συναρπαστική περίοδο, την προετοιμασία για την επιστροφή στη σκηνή σε μια εποχή πραγματικής αβεβαιότητας. Η συνάντηση με την ομάδα μου, το ξεπέρασμα των εμποδίων και η διοργάνωση μιας ξεχωριστής συναυλίας, περιτριγυρισμένος από φίλους και οικογένεια, όλα αυτά είναι εδώ» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ράτνερ συνεργάζεται με τον Μπίμπερ. Έχει σκηνοθετήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ του στο YouTube το 2020, «Justin Bieber: Seasons». Η σειρά είχε θέμα τη ζωή του Μπίμπερ μετά το άλμπουμ «Purpose» του 2015, την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, τον γάμο του με τη Χέιλι Μπίμπερ και την επιστροφή του στη μουσική για το «Changes» του 2020.

Ο Μπίμπερ κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ «Justice» τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, με συνεργασίες με τους Khalid, Chance the Rapper, The Kid Laroi και άλλους. Τον Απρίλιο ακολούθησε το EP, «Freedom». Έκτοτε συνεργάστηκε με τον Laroi στη μεγάλη τους επιτυχία «Stay» και πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με τους Skrillex και Don Toliver για το τραγούδι «Don't Go».

Τον Αύγουστο ο Μπίμπερ κατέρριψε όλα τα ρεκόρ ως ο καλλιτέχνης με τους περισσότερους ακροατές στο Spotify. Συγκεκριμένα μέσα σε ένα μήνα είχε 88,3 εκατομμύρια ακροατές στην υπηρεσία αναπαραγωγής μουσικής. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε η Αριάνα Γκράντε με 82 εκατομμύρια ακροατές μέσα σε έναν μήνα.