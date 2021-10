Αγωγή κατά της Netflix κατέθεσε ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου της Νότιας Κορέας, SK Broadband. Ζητά από την πλατφόρμα να πληρώσει για το αυξημένο κόστος που προκαλούν η αυξημένη χρήση δεδομένων και οι επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης, καθώς έχουν εκτοξευτεί οι χρήστες του δικτύου λόγω της επιτυχίας νοτιοκορεάτικων σειρών, όπως το «Squid Game» (Παιχνίδι του Καλαμαριού), όπως δήλωσε εκπρόσωπος της SK την Παρασκευή (1/10).

Διαβάστε ακόμη: Squid Game: Γιατί όλοι μιλούν για τη Νο1 κορεάτικη σειρά του Netflix

Οπως αναφέρει το Reuters, η κίνηση αυτή έρχεται αφού δικαστήριο της Σεούλ είπε ότι το Netflix θα έπρεπε «λογικά» να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για χρήση δικτύου και πολλοί νοτιοκορεάτες νομοθέτες έχουν εκφραστεί κατά των παρόχων περιεχομένου που δεν πληρώνουν για τη χρήση του δικτύου παρά τη δημιουργία εκρηκτικής κίνησης.

Το Netflix δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τον ισχυρισμό της SK Broadband και ότι θα διερευνήσει τρόπους στο μεταξύ για να συνεργαστεί με την SK Broadband για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της δεν επηρεάζονται. Η δημοτικότητα της επιτυχημένης σειράς «Squid Game» κατέστησε την Netflix τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή κυκλοφορίας δεδομένων στη χώρα μετά το YouTube της Google, αλλά οι δύο είναι οι μόνες που δεν πληρώνουν τέλη χρήσης δικτύου, όπως άλλοι πάροχοι περιεχομένου, όπως η Amazon, η Apple και το Facebook πληρώνουν, δήλωσε εκπρόσωπος του SK.

‘Squid Game’ that sees contestants compete in deadly survival challenges is the first South Korean show to top Netflix in the U.S. https://t.co/HlgM55y3yR pic.twitter.com/nV0aESJPLf

Η επισκεψιμότητα δεδομένων του Netflix που διαχειρίζεται η SK αυξήθηκε 24 φορές από τον Μάιο του 2018 στα 1,2 τρισεκατομμύρια bit δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ανά δευτερόλεπτο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η SK, βασιζόμενη στην επιτυχία πολλών παραγωγών Netflix από την Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των «Squid Game» και «D.P.».

A South Korean sweet featured as one of the lethal challenges in the Netflix hit TV series ‘Squid Game’ has become a global craze, boosting business for the candy seller who provided the confection for the show https://t.co/NrksEVq6Lx