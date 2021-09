Squid Game: Γιατί όλοι μιλούν για τη Νο1 κορεάτικη σειρά του Netflix

Ακόμα μια πρόκληση made in South Korea: «Squid Game» στο Netflix ή στην απλή ελληνική: Το παιχνίδι του Καλαμαριού. Μετά τα «Παράσιτα» που αναπτύχθηκαν σε βάρος των Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών και «απομύζησαν» Όσκαρ και θετικές κριτικές, έρχεται τώρα μια σειρά από τη μακρινή Σεούλ και κερδίζει κοινό και εντυπώσεις με το που βουτάει στα απαιτητικά νερά των Netflix fans.

Διαβάστε επίσης: Sex Education: H σειρά του Netflix θα σε κάνει να νιώσεις έφηβος μιας εποχής που σε έχει γεράσει

Η ιστορία – με λίγα λόγια – έχει να κάνει κι εδώ με ένα είδος «παράσιτου»: κάποιους κατεστραμμένους – υπερχρεωμένους και βυθισμένους στην απόγνωση κατοίκους της Σεούλ. Το πρώτο επεισόδιο μάς δείχνει τη χαμοζωή του Gi-Hun, χωρισμένου με παιδί που μεγαλώνει με τη μητέρα η οποία, στο μεταξύ, έχει καλοπαντρευτεί με πλούσιο που θέλει να τους πάρει να φύγουνε σ’ άλλη Γη σ’ άλλα μέρη: στη γη της επαγγελίας δηλαδή τις ΗΠΑ.

Ο πρωταγωνιστής ζει με τη γριά, γκρινιάρα μάνα του, τον κυνηγούν τα χρέη και οι τοκογλύφοι και τα παιχνίδια – τα τυχερά – είναι το πάθος του. Η ζωή του; Παρασιτική! Ούτε χρήματα για δώρο στα γενέθλια της μικρής κόρης του δεν έχει. Και τότε εμφανίζεται ο καλοντυμένος κύριος – ο από μηχανής θεός – που του προσφέρει τη λύση στα προβλήματα της ζωής του: Παίζεις; Κερδίζεις ή χάνεις. Δεν παίζεις; Χαμένος έτσι κι αλλιώς!

Και το ενδιαφέρον αρχίζει.

Σε ένα αλλόκοτο μέρος (προσωπικά μας θύμισε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων 10ετίας του ’80) ξυπνούν 456 άνθρωποι. Ουδείς γνωρίζει πώς πήγε εκεί και τι θα επακολουθήσει. Γρήγορα θα μάθουν ότι μπροστά τους υπάρχουν 6 αγωνίσματα και ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό ως έπαθλο. Τα υπόλοιπα επί της (μικρής) οθόνης.

Να το δεις; Ναι για το παιχνίδι, την αλλόκοτη ιστορία και την σκηνοθετική αισθητική.

Να το φτάσεις μέχρι τέλους; Ασφαλώς. Οι προσωπικές ιστορίες του καθενός από τους πρωταγωνιστές θα σε κρατήσουν στον καναπέ χωρίς πήγαινε έλα στο ψυγείο. Και για να λέμε την αλήθεια δεν θα μπορείς να κάνεις πίσω μόλις το αρχίσεις.

Κάτι μας θυμίζει; Στην Τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Το «Hunger Games» με λίγη δόση από «Black Mirror» και με μπόλικο καρύκευμα από «Takeshi's Castle» και να η συνταγή, που θα σε κάνει να θέλεις κι άλλο κι άλλο, όταν δεις το πρώτο επεισόδιο.

Image Οι Κορεάτες αποδεικνύουν ξανά ότι τα Παράσιτα είναι η ειδικότητά τους (Πηγή: Netflix)

Το «Squid Game» ξεδιπλώνει την ιστορία του σε 9 επεισόδια από 30 έως 90 λεπτά και έχει κυκλοφορήσει μια σεζόν για την ώρα, δίχως να έχει διευκρινιστεί, αν θα συνεχιστεί. Απολαύστε τον πρώτο κύκλο και για το μέλλον βλέπουμε. Άλλωστε: Today is life tomorrow never comes…

Βία, ένταση, συναίσθημα, αγωνία

Στα ουσιαστικά της σειράς τώρα. Αντέχετε τη σκληρή βία, την κακοποίηση των πρωταγωνιστών, την αγωνία; Δείτε το Squid Game χωρίς ενδοιασμούς! Οι Κορεάτες αποδεικνύουν ξανά ότι τα… Παράσιτα είναι η ειδικότητά τους. Άλλωστε έχουμε εμποτιστεί με τόση χολιγουντιανή βία, που λίγη δόση κορεάτικης δεν θα μας πιάσει καθόλου, να 'στε σίγουροι.

Image Το πρώτο επεισόδιο μάς δείχνει τη χαμοζωή του Gi-Hun (Πηγή: Netflix)

Οι κεντρικοί χαρακτήρες της σειράς παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Δεν διστάζουν να πολεμήσουν για τη ζωή τους, το χρήμα (no money no honey) και την προσωπική τους νίκη μετά από δεκάδες χαμένες μάχες, στην πραγματικότητα του πολέμου της καθημερινότητας. Ένας ηλικιωμένος με προχωρημένο καρκίνο στον εγκέφαλο, ένας γκάνγκστερ, ένας Πακιστανός μετανάστης κι ένας αστυνομικός, είναι οι χαρακτήρες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Ο αρχικός πρωταγωνιστής, ο Gi-Hun χάνεται ανάμεσα στο πλήθος των ηρώων της σειράς και στο πολύχρωμο των ιστοριών τους.

Η μυστική συνταγή της Νότιας Κορέας

Οι Νότιοκορεάτες έχουν τη μυστική φόρμουλα να σε καθηλώνουν, όταν θέλουν. Και η σειρά «Squid Game» ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Γρήγορη πλοκή, έντονη δράση, αγωνία και φόρτιση, συγκρούσεις και συναισθηματισμός, μυστήριο, θρίλερ, σασπένς, δράμα και γιατί όχι συγκίνηση!

Όλα αυτά σε ρίχνουν στην βαθιά μαλακή πολυθρόνα σου και σε κρατούν εκεί μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, μέχρι να λαλήσουν οι πετεινοί. Η πραγματική ιστορία του Squid Game δεν είναι ό,τι φαίνεται: ωμή βία που γίνεται πιο σκληρή κάτω από την τραχιά κορεάτικη γλώσσα. Το σενάριο δείχνει το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος κάτω από ειδικές συνθήκες: για το χρήμα και όσα μάταια του προσφέρει. Και πού μπορεί να φθάσει; Μέχρι και στο θάνατο ακόμα!

Η ουσία ολόκληρης της ιστορίας συμπυκνώνεται σε λίγα μόνο λεπτά, όταν αποφασίζουν οι παίκτες να ψηφίσουν για να συνεχίσουν το θανατηφόρο παιχνίδι τους ή όχι. Αυτοί που ψηφίζουν: «συνεχίζουμε», δικαιολογούνται: «Τι να κάνω εκεί έξω; Μήπως είναι καλύτερα;».

Αυτή είναι η ζωή μας τελικά: διακοπές με δάνεια, ακριβό κινητό χρεωμένο, παιδιά με πανάκριβα gadgets, σπίτι υποθηκευμένο, χαρτζιλίκι από τη σύνταξη της μάνας και δήθεν ευτυχία. «Τι να κάνω εκεί έξω;». Κι όχι μόνο στη Σεούλ. Σε ολόκληρο το Δυτικό κόσμο! Τι κάνουμε εκεί... μέσα;

Η σειρά έχει αγαπηθεί από τους κριτικούς παγκοσμίως και οι θεατές έχουν – στο μεγάλο τους ποσοστό – γοητευτεί.

Image Έχουμε εμποτιστεί με τόση χολιγουντιανή βία που λίγη δόση κορεάτικης δεν θα μας πιάσει καθόλου (Πηγή: Netflix)

Να το δείτε, ναι. Η σειρά σε κάνει να ξανασκεφτείς τα κίνητρα της ζωής, τα λάθη που οδηγούν σε αδιέξοδα, τις λύσεις που επιλέγεις υπό πανικό και τα αδιέξοδα γίνονται γκρεμοί. Και τελικά – με τον δικό της έντονο αλληγορικό και υπερβολικό τρόπο – η σειρά μας διδάσκει, πώς καταντάει για τον υπερκαταναλωτισμό ο άνθρωπος ο πλαδαρός στην εποχή, που απέχει από τον τελευταίο Πόλεμο (για τους Δυτικούς) σχεδόν 80 χρόνια.

Ε, πού να διοχετεύσεις τόση αδρεναλίνη και τόση ενέργεια; Σε «Squid Games» και εικονική πραγματικότητα μέσω Netflix… Καλό παιχνίδι!