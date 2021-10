Squid Game: Πάνω από 111 εκατ. χρήστες έχουν ήδη παρακολουθήσει τη σειρά του Netflix

Το Squid Game είναι και επίσημα η πιο επιτυχημένη σειρά του Netflix, για τον πρώτο μήνα της προβολής της, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, η streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε με ένα Tweet πως την κορεατική σειρά έχουν ήδη παρακολουθήσει 111 εκατομμύρια χρήστες, στις πρώτες 25 ημέρες, που προβάλλεται.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι το Squid Game έχουν ήδη παρακολουθήσει περισσότεροι χρήστες σε σχέση με την πρώτη σεζόν του Bridgerton, την πιο εμπορική σειρά μέχρι στιγμής στο Netflix, στον πρώτο μήνα προβολής της. Το Bridgerton είχε καταγράψει 82 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 28 ημέρες που κυκλοφόρησε, ένας αριθμός σαφώς πολύ μικρότερος σε σχέση με το Squid Game.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn