Είδαμε το Maid στο Netflix: Τελικά αξίζει η δεύτερη πιο δημοφιλής σειρά μετά το Squid Game;

Ο τίτλος «Maid», Καμαριέρα δηλαδή. Στο Netflix την βλέπεις τη σειρά και βρίσκεται στις προτιμήσεις των θεατών, πίσω ακριβώς από το παγκόσμιο φαινόμενο «Squid Game». Τυχαία; Μπορείς να το πεις κι έτσι. Όχι ότι δεν είναι καλό, καλό είναι και από ευαισθησία ξεχειλίζει και πολλά έχεις να μάθεις για το american dream, που για κάποιους είναι nightmare.

Διαβάστε επίσης: Squid Game: Γιατί όλοι μιλούν για τη Νο1 κορεάτικη σειρά του Netflix

Αλλά να βλέπεις τώρα μια κούρσα 800 μέτρων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και να ανοίγεις το στόμα από θαυμασμό και τα μάτια σου, για να μην χάσεις ούτε δευτερόλεπτο από τον τερματισμό. Και να, πρώτος ένας θρύλος του στίβου ο Αλμπέρτο Χουαντορένα. Και να, δεύτερος ένας άσημος, δίχως το φωτοστέφανο των αγίων του αθλήματος να στολίζει την κεφαλή του, ο Ίβο φαν Ντάμε. Τον πρώτο τον θυμάσαι ακόμα κι ας τον είδες πριν από 45 χρόνια. Ο δεύτερος; Μια αστραπή ήταν πάει και χάθηκε κι απ’ του μυαλού τα σύννεφα.

Προς τι η παραβολή; Θα καταλάβετε στη συνέχεια. Έξω πια ο ψυχοτρόπος ουρανός σκοτεινιάζει από νωρίς και ο έχων χρόνο ανέσπερο, τον καταναλώνει όπως του αρέσει. Βλέπει ας πούμε Netflix. Και κάπου έχει διαβάσει, κάπου έχει ακούσει πως μια κορεάτικη σειρά έχει μαγέψει τον κόσμο από τη χώρα των Ινουΐτ, μέχρι τα νησιά Κιριμπάτι. Και τη βάζει και κολλάει σαν τη μύγα σ’ εκείνες τις σερπαντίνες που κρέμαγαν οι παλιοί μπακάληδες. Κι όταν την τελειώσει το «Squid Game» κι έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό και έχει θαυμάσει και πολυκουβεντιάσει, συνεχίζει την Netflix…μένη ζωή του.

Και βλέπει στο top10 της πλατφόρμας έναν τίτλο «μονόχορδο»: «Maid» και πατάει το play. Ε, αυτό θυμίζει τον πρώτο, τον Χουαντορένα με τον 2ο τον φαν Ντάμε. Ποιος δεύτερος;

Ουσιαστικά καλό το «Maid», αλλά...

Καλές οι παραβολές και οι παρακάμψεις για την αποφυγή της ουσίας, αλλά πρέπει να την ακουμπήσουμε. «Maid» λοιπόν. Σενάριο (καλογραμμένο) από το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Stephanie Land, «Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive», που στις ΗΠΑ το βιβλίο έγινε best seller.

Σειρά 10 ωριαίων επεισοδίων, που αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής μητέρας, που κακοποιείται από τον σύζυγό της, που τον εγκαταλείπει με ένα μικρό κοριτσάκι στην αγκαλιά και βγαίνει στη ζούγκλα των USA, καθαρίζοντας τη βρώμα μιας χώρας που απ' όπου κι αν την πιάσεις λερώνεσαι. Η πρωταγωνίστρια Margaret Qualley (Once Upon a Time In Hollywood) εξαιρετική και ακόμα πιο εξαιρετική η έμπειρη Andie MacDowel στο ρόλο της εναλλακτικής μάνας της πρωταγωνίστριας. Και από εκεί και πέρα κενό. Παράσταση για δύο ρόλους!

Η ιστορία; Τετριμμένη: Η άλλη γη της επαγγελίας, των σκουριασμένων γραναζιών του συστήματος, των αστέγων, των νομάδων, των απένταρων που κατοικούν μεν στο «παλάτι του κόσμου», (τις ΗΠΑ) αλλά στις σκοτεινές και δύσοσμες τουαλέτες του. Οι παρίες των μεγαλουπόλεων, οι ανυπεράσπιστες γυναίκες των μάτσο-αλκοολικών, οι ανυπεράσπιστοι πολίτες του δήθεν κοινωνικού κράτους. Το «Maid» είναι μια εβαπορέ, συμπυκνωμένη, αφυγραμένη ιστορία επιβίωσης στη Μέκκα του δυτικού πολιτισμού. Θίγει θέματα βίας, κακοποίησης, εθισμού, ανασφάλειας στο σκοτάδι της γραφειοκρατίας.

Ηθικό δίδαγμα Νο1: Το σχεδόν ψυχωσικό οικογενειακό περιβάλλον, η έλλειψη ουσιαστικών εφοδίων σπουδών και οι λάθος επιλογές οδηγούν σε βρώμικα αδιέξοδα.

Ηθικό δίδαγμα Νο2: Όταν οι ΗΠΑ αυτοσαρκάζονται ξέρουν να το περάσουν ωραία: Οι ανερμάτιστοι έφηβοι φταίνε, ενώ τα golden Boys μας.

Ηθικό δίδαγμα Νο3: Όταν κάτι μπορείς να το πεις μέσα σε λιγότερο από δυο ώρες, γιατί να το πλατειάζεις σε 10;

Ηθικό δίδαγμα Νο4: Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τις λίστες (top10 κλπ)… Εκτός κι αν είναι η «Λίστα του Σίντλερ»!

Image

Να το δω; Να το δεις για έναν και μόνο λόγο για την πρωταγωνίστρια Margaret Qualley, που σηκώνει 10 επεισόδια στις πλάτες και στα εκφραστικά της μάτια. Η 26χρονη φυσική κόρη της Andie MacDowell (στη σειρά και σεναριακή κόρη) και του μουσικού Paul Qualley είναι το συστατικό της επιτυχίας. Ως μέλος της «οικογένειας» Μάνσον στην κατά Ταραντίνο εκδοχή του «Κάποτε στο Χόλιγουντ», όσοι την θυμούνται θα την θυμούνται μοναχά για τα μάτια της. Στο Maid δεν θα την ξεχάσουν.

Μήπως να μην το δω; Δεν χάνεις και τίποτα! Η γενιά του ’70 θυμάται τον φαν Ντάμε; Τον ξέχασε μόλις τέλειωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μόντρεαλ. Έτσι κι εδώ. Θα το δεις. Θα το θυμάσαι την επόμενη εβδομάδα; Όχι!

Ναι αλλά, είναι 2ο στο top10. Αυτό μας κάνει εντύπωση κι εμάς!

Και για να κλείσουμε: Ωραία σειρά. Θα μπορούσε να είναι πέντε γεμάτων επεισοδίων και να τα πει όλα. Θίγει ευαίσθητα κοινωνικά θέματα με χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας βία και εντάσεις. Καλό αυτό, αλλά, στερείται προσωπικότητας. Την είδες από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο. Την επόμενη Δευτέρα λες: μωρέ ποια είναι αυτή η σειρά, μήπως να τη δω; Τόσο ωραία…