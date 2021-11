Ανατροπή στο J2US: Ποιοι δέχτηκαν πρόταση για τη θέση της Τούνη - Γιατί κόπηκε η Πατούλη

Η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε το Σάββατο (6/11) από το «Just the Two of Us» για προσωπικούς λόγους και από τότε έχει ξεκινήσει μια έντονη φημολογία για το ποια ή ποιος θα την αντικαταστήσει στο πλευρό του Νικηφόρου.

Λάουρα Νάργες, Δήμητρα Κατσαφάδου και Απόστολος Γκλέτσος ήταν τρία άτομα που προσέγγισε η παραγωγή του talent show του Alpha, σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day». Μάλιστα, οι δύο κυρίες ήταν πολύ κοντά να πουν το «ναι», αλλά τελικά όλοι αρνήθηκαν για διαφορετικούς λόγους το καθένα.

Η Λάουρα Νάργες, η οποία είναι και κολλητή φίλη του Νικηφόρου, φέρεται να αρνήθηκε να μπει στα μισά του παιχνιδιού, αλλά έδειξε ενδιαφέρον να συμμετέχει στον επόμενο κύκλο του «Just The Two of Us» αρκεί να μπει από την αρχή.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου, η οποία έκανε φέτος ένα guest στο σόου, αρνήθηκε τελικά λόγω των αυξημένων επαγγελματικών της υποχρεώσεων με την εταιρεία καλλυντικών που τρέχει μαζί με τον αδερφό της, ενώ ο Απόστολος Γκλέτσος λόγω των γυρισμάτων της σειράς του ΣΚΑΪ «Μόλις χθες» όπου συμμετέχει.

Από κει και πέρα η παραγωγή προσέγγισε τη Μαρίνα Πατούλη, η οποία δέχτηκε, αλλά εδώ φέρεται να έφερε αντιρρήσεις ο Νικηφόρος, όπως ακούστηκε στο Happy Day.

Μάλιστα, η εκπομπή μαρτύρησε ότι αύριο το τηλεοπτικό κοινό θα κληθεί να ψηφίσει ποιο ζευγάρι από αυτά που έχουν αποχωρήσει (Κέλλυ Κελεκίδου - Δημήτρης Αλεξάνδρου, Θέμης Αδαμαντίδης - Σάσα Σταμάτη, Μαντώ – Κώστας Φραγκολιάς, Κωνσταντίνος Παντελίδης – Ελένη Βουλγαράκη, Γιώτα Γρίβα - Δημοσθένης Τζουμάνης), θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν αυτό γίνεται επειδή δεν έχει βρεθεί άτομο να αντικαταστήσει την Ιωάννα Τούνη ή ήταν προγραμματισμένο να συμβεί ούτως ή άλλως.