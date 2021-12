Ρουκ Ζουκ Vs Just The Two Of Us: Τι νούμερα τηλεθέασης έκαναν τα δύο προγράμματα

Ανήμερα τα Χριστούγεννα (25/12) Just The Two Of Us και Ρουκ Ζουκ φόρεσαν τα εορταστικά τους και βρέθηκαν απέναντι στην prime time ζώνη.

Ο μεγάλος ημιτελικός του λαμπερού σόου του Alpha είχε special guest τη Ναταλία Γερμανού, ενω το Ρουκ Ζουκ είχε άρωμα από Άγριες Μέλισσες αφού έπαιζαν για φιλανθρωπικό σκοπό για το Χαμόγελο του Παιδιού οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς του ANT1.

Οι ηθοποιοί που βρέθηκαν στο πλατό με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν οι: Μαρία Κίτσου, Λεωνίδας Κακούρης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Γιάννης Κουκουράκης, Αναστάσης Ροϊλός, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Βασιλώττος, Λήδα Ματσάγγου, Αμαλία Καβάλη, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Σουξές, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Ηλιόπουλος, Στέλλα Ψαρουδάκη και Βίκυ Διαμαντοπούλου.

Όσον αφορά την τηλεθέαση, πρώτο ήρθε και στις δύο κατηγορίες κοινών το Ρουκ Ζουκ με μέσο όρο 23,8% στο γενικό σύνολο και 23,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ το Just The Two Of Us βρέθηκε στη δεύτερη θέση με μέσο όρο 17,4% και 15,1% αντίστοιχα.