Επίσημα στην τελική ευθεία μπήκε το Just The Two Of Us. Μετά από την ψηφοφορία του κοινού στο επεισόδιο που προβλήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, τρία ζευγάρια αποκλείστηκαν και τρία πήρα το εισιτήριο για τον τελικό.

Στη σκηνή του Just The Two Of Us ανέβηκαν το βράδυ του Σαββάτου: Νίκος Μπάρκουλης και Εβελίνα Νικόλιζα, Λάουρα Νάργες και Νικηφόρος, Τζέιμς Καφετζής και Ειρήνη Παπαδοπούλου, Μαρίνος Κόνσολος και Ελένη Δήμου, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και Κατερίνα Λιόλιου, Άννα-Μαρία Ψυχαράκη και Χάρης Βαρθακούρης.

Οι συμμετέχοντες έβαλαν τα δυνατά τους και προσπάθησαν να πείσουν τους κριτές ότι πρέπει να συνεχίσουν στο σόου. Μετά από 14 λαμπερά live shows, όπως ανακοίνωσαν ο Νίκος Κοκλώνης και η Κατερίνα Στικούδη τα ζευγάρια που πήραν το «εισιτήριο» για τον τελικό είναι:

Κατερίνα Λιόλιου και Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Άννα-Μαρία Ψυχαράκη και Χάρης Βαρθακούρης Ελένη Δήμου και Μαρίνος Κόνσολος

Έτσι τα ζευγάρια που έφτασαν στον ημιτελικό, αλλά αποχώρησαν ήταν: