Ο Νίκος Αλιάγας ήταν special guest στον μεγάλο τελικό του Just The Two of Us. Ο βραβευμένος παρουσιαστής της γαλλικής τηλεόρασης, σε μια από τις πιο σπάνιες εμφανίσεις του στην ελληνική τηλεόραση, κάθισε στην κριτική επιτροπή του J2US, στη θέση της Δέσποινας Βανδή, η οποία μέσω skype συμμετείχε στο σόου λόγω κορονοϊού.

Διαβάστε ακόμη: J2US: Το πρώτο μήνυμα από την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μετά τη νίκη της στο Just The Two of Us

Ο Νίκος Αλιάγας ανακοίνωσε μαζί με τον Νίκο Κοκλώνη ότι νικήτριες του διαγωνισμού είναι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Λιόλιου και εμφανίστηκε σε ένα ντουέτο με τον Χρήστο Μάστορα. Ομως, φωτογραφήθηκε και με την ξαδέρφη του Μαρία Μπακοδήμου, η οποία πόσταρε στο Instagram τη σχετική φωτογραφία με το εξής σχόλιο: «Είμαστε συγγενείς ακόμα κι αν δεν ήμασταν συγγενείς . Η καρδιά μας συγκινείται με τα ίδια πράγματα . Είμαι πάντα τόσο χαρούμενη να σε βλέπω και περήφανη για σένα @nikosaliagas . Να είσαι καλά καμαριμ ❤️».