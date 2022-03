Αλέξανδρος Πονομάροβ: Ποιος είναι ο Ουκρανός YouTuber που έγινε viral στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο στη χώρα του

Ένας ιδιαίτερος καλεσμένος θα καθίσει στον καναπέ του «The 2Night Show» και του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης (8/3). Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Πονομάροβ, τον νεαρό Ουκρανό που ζει τα τελευταία 14 χρόνια στην Ελλάδα και έχει καταφέρει να γίνει viral στο YouTube τις τελευταίες ημέρες, μετά και την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Μπορεί το όνομα του Πονομάροβ να μη σας λέει πολλά, ωστόσο η ιστορία του είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

Ο Αλέξανδρος είναι χορευτής, YouTuber, αλλά και οδοντίατρος. Τον γνωρίσαμε το 2017 μέσα από τον τρίτο κύκλο του «So you think you can dance» του ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια τη Δούκισσα Νομικού. Εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι και τον προημιτελικό, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Στη συνέχεια σπούδασε οδοντιατρική, ενώ άνοιξε και ένα κανάλι στο Youtube, όπου ανεβάζει βίντεο από ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να επιβιώσει με ένα συγκεκριμένο μπάτζετ.

Ξεκινώντας από το μηδέν, σήμερα έχει περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του στο YouTube, ενώ ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεό του, στο οποίο εξηγεί τι συμβαίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατάφερε να γίνει viral.

Πώς κατάφερε να ταξιδέψει στη Βιέννη με 0,1 ευρώ και στο Λας Βέγκας με 100 ευρώ; Σε ποια πόλη έχει μετακομίσει για βιοποριστικούς λόγους; Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα απαντήσει το βράδυ της Τρίτης (8/3) στο «The 2Night Show». Τέλος, θα μιλήσει συγκινημένος, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ θα εκφράσει την ανησυχία για τον πατέρα και την αδελφή του και θα περιγράψει την κατάσταση που ζουν οι συμπατριώτες του, μετά από την επίθεση που δέχτηκε η χώρα του από έναν «αδελφικό» λαό.