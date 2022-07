«Girl in the Picture» στο Netflix: Η ιστορία της κοπέλας που παντρεύτηκε τον απαγωγέα της - «Πάγωσε» το αίμα των τηλεθεατών

Οι χρήστες του Netflix αποκαλούν το τελευταίο του ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος «ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα» που έχουν δει ποτέ. Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο Girl in the Picture, έχει αναστατώσει τους θεατές, καθώς αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής μητέρας της οποίας ο τραγικός θάνατος ακολουθείται από την απαγωγή του γιου της, και τα δύο γεγονότα του οποίου ανοίγουν ένα μυστήριο δεκαετιών.

Το ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει ο Independent σκηνοθετεί ο Skye Borgman, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει στο παρελθόν το Abducted in Plain Sight του 2017 για την υπηρεσία streaming. Η σύνοψη του Netflix λέει: «Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, μια γυναίκα που βρέθηκε να πεθαίνει σε έναν δρόμο αφήνει πίσω του έναν γιο, έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο σύζυγός της - και ένα μυστήριο που ξετυλίγεται σαν εφιάλτης».

Το «Girl in the Picture» έχει επαινεθεί από τους θεατές, που το έστειλαν στην κορυφή των τσαρτ με τις περισσότερες προβολές του streamer. Ωστόσο, πολλοί αισθάνονται «τρομοκρατημένοι» από τα γεγονότα του, με πολλούς να το αποκαλούν ως το πιο «μπερδεμένο αστυνομικό ντοκιμαντέρ» όλων των εποχών. «Το Girl in the Picture στο Netflix είναι απολύτως ένα από τα πιο φρικιαστικά, άρρωστα, τρομακτικά πράγματα που έχω παρακολουθήσει», έγραψε ένας θεατής, προσθέτοντας: «Δεν έχω λόγια».

Ενας άλλος έγραψε: «Εχω παρακολουθήσει πολλά μπερδεμένα εγκληματικά ντοκιμαντέρ, ωστόσο το Girl in the Picture στο Netflix κατάφερε να με κρατήσει σοκαρισμένο και φρικαρισμένο». «Το Girl in the Picture του Netflix είναι μια από τις πιο καταστροφικές υποθέσεις πραγματικού εγκλήματος που έχω ακούσει ποτέ», είπε ένας θαυμαστής.

(Πηγή: Netflix)

Η τρομακτική αληθινή ιστορία πίσω από το «Girl in the picture» του Netflix

Ήταν νύχτα Απριλίου του 1990 στην Οκλαχόμα Σίτι της Οκλαχόμα, όταν τρεις άνδρες που κατευθύνονταν προς ένα μοτέλ εντόπισαν ένα παπούτσι στη μέση του δρόμου. Ήταν μπλε, με ψηλό τακούνι, όπως διευκρίνισε αργότερα ο δημοσιογράφος Ματ Μπίρκμπεκ στο βιβλίο «A Beautiful Child», γράφει η Clémence Michallon στον «Independent». Διακόσια μέτρα πιο πέρα, οι άνδρες έκαναν μια συγκλονιστική ανακάλυψη. «Εκεί, στην άκρη του δρόμου, υπήρχε κάτι που έμοιαζε με μια νεαρή γυναίκα πεσμένη μπρούμυτα στο λούκι, με το σώμα της να σπαρταράει και τα άκρα της να συσπώνται», έγραψε ο Μπίρκμπεκ. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου ο σύζυγός της, ο οποίος ονομαζόταν Κλάρενς Χιους, την αναγνώρισε ως Τόνια Χιους.

Η γυναίκα πέθανε μέρες αργότερα από τα τραύματά της και ο θάνατός της έθεσε σε κίνηση μια σειρά ανακαλύψεων, οι οποίες καταγράφονται στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Girl in the Picture». Η Τόνια Χιους, όπως μαθαίνουμε, δεν ήταν ποτέ η Τόνια Χιους. Στο παρελθόν ήταν γνωστή ως Σάρον Μάρσαλ, αν και αυτό ήταν επίσης ένα ψευδώνυμο.

Το ένα ψευδώνυμο μετά το άλλο, το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία αυτής της γυναίκας, του συζύγου της και των εγκλημάτων του - που περιλάμβαναν την απαγωγή και τη δολοφονία του μικρού της γιου, καθώς και τη δολοφονία μιας άλλης γυναίκας. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που έχασε το όνομά της, της οποίας η ζωή κατακτήθηκε από τον άνδρα που αποκαλούσε τον εαυτό του εναλλάξ πατέρα της και σύζυγό της. Είναι το ξετύλιγμα ενός μυστηρίου που διήρκησε δεκαετίες μέχρι που τελικά, το 2014, οι ερευνητές αποκάλυψαν την πραγματική ταυτότητα της γυναίκας.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Σουζάν Μαρί Σεβάκις και η ιστορία της είναι δύσκολο να ειπωθεί με γραμμικό τρόπο. Ξεκινά το 1969, με τη γέννησή της. Ξεκινά το 1974, με την απαγωγή της από τον Φράνκλιν Φλόυντ, τον άνδρα που αργότερα θα αυτοαποκαλούνταν Κλάρενς Χιους. Αρχίζει με τον θάνατό της το 1990, μετά τον οποίο ο κόσμος άρχισε να συνθέτει τα κομμάτια του παζλ της ζωής της. Ξεκινά το 1994, όταν η απαγωγή του γιου της από τον Φλόυντ προσκάλεσε περισσότερη έρευνα για τη ζωή και την ταυτότητα της Σουζάν. Η ιστορία της ξεκινά λοιπόν και δεν τελειώνει - τουλάχιστον όχι μέχρι το 2014, όταν η οικογένειά της και όλοι όσοι αναζητούσαν την πραγματική της ταυτότητα βρήκαν την άκρη του νήματος δίνοντας στη Suzanne το όνομά της πίσω.

Η Σουζάν Μαρί Σεβάκις γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1969 στο Μίσιγκαν. Η μητέρα της Σάντρα Ουίλετ, συμμετέχουσα στο «Girl in the Picture», εκμυστηρεύεται πως πάλευε με μετατραυματικό στρες μετά από έναν ανεμοστρόβιλο που είχε χτυπήσει το τροχόσπιτο όπου ζούσε με τα παιδιά της, όταν γνώρισε τον Φλόυντ. Είχε δεσμευτεί ότι «θα φρόντιζε [εκείνη] και [τα] παιδιά της», αλλά είχε αρχίσει να κάνει «τρομακτικά πράγματα», όπως να κουβαλάει πάντα μαζί του ένα μαχαίρι και να λέει στην Ουίλετ: «Νομίζεις ότι θα με αφήσεις; Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Μια μέρα, η Ουίλετ χρειάστηκε να αγοράσει πάνες για τα παιδιά της και έκοψε ακάλυπτη επιταγή σε ένα ψιλικατζίδικο. Καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκιση. «Τότε ήταν που πήρε τα παιδιά μου», λέει η Ουίλετ για τον Φλόυντ στο ντοκιμαντέρ. Η δύσμοιρη γυναίκα δήλωσε ότι όταν πήγε στην αστυνομία, οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν ήταν νόμιμα παντρεμένη με τον Φλόυντ και όταν απάντησε καταφατικά, της είπαν ότι θα έπρεπε να χειριστεί η ίδια την κατάσταση.

Ενώ η Ουίλετ εξέτιε την ποινή της στη φυλακή το 1974, ο Φλόυντ άφησε δύο από τις κόρες της Ουίλετ σε ένα ορφανοτροφείο και έφυγε με τη Σουζάν. Το 1990, μετά το θάνατο της Σουζάν, ο μικρός της γιος Μάικλ (γεννημένος το 1988) τέθηκε υπό τη φροντίδα των θετών γονέων Μερλ και Έρνεστ Μπιν. Ένα τεστ DNA έδειξε ότι ο Φλόυντ δεν ήταν ο βιολογικός πατέρας του Μάικλ. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1994, ο Φλόυντ τράβηξε όπλο εναντίον του διευθυντή του σχολείου του Μάικλ, μπήκε στην τάξη του αγοριού και απήγαγε αμφότερους, αφήνοντας τον διευθυντή δεμένο σε ένα δέντρο σε μια απομονωμένη τοποθεσία. Κάποιος τελικά τον βρήκε τυχαία και κάλεσε τις αρχές, οι οποίες διεξήγαγαν έρευνα για την απαγωγή του Μάικλ.

Η «Σάρον» -όπως ήταν γνωστή η Σουζάν στους φίλους της στο λύκειο- μνημονεύεται στο «Girl in the Picture» ως μια λαμπρή, φιλόδοξη μαθήτρια, η οποία είχε γίνει δεκτή στο πανεπιστήμιο Georgia Tech και ονειρευόταν να γίνει αεροδιαστημικός μηχανικός. Οι φίλοι της «Σάρον» γνώριζαν ότι ο πατέρας της ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, ο οποίος παρακολουθούσε στενά την κόρη του και φαινόταν κατά καιρούς να επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της. Ο άνδρας αυτός ήταν ο Φλόυντ, ο οποίος είχε παρουσιαστεί ως ο πατέρας της Σουζάν και αυτοαποκαλούνταν Ουόρεν Μάρσαλ.

Όταν οι αρχές είπαν στη Φίσερ χρόνια αργότερα ότι ο άνδρας ήταν ο σύζυγος της φίλης της, εκείνη σοκαρίστηκε. «Είπαν, "Είναι παντρεμένοι" και εγώ είπα, "Όχι, αυτός είναι ο πατέρας της, δεν είναι παντρεμένοι". Και επέμειναν "Όχι, γλυκιά μου, είναι παντρεμένοι"», λέει η Φίσερ στο ντοκιμαντέρ. «Είχαμε ένα πορτρέτο πολύ διαφορετικών ανθρώπων όσον αφορά το ποια ήταν η Σάρον».

«Το 1989, ένα χρόνο πριν από το θάνατο της Σουζάν, άλλαξαν τα ονόματά τους», εξηγεί ο Φιτζπάτρικ στο «Girl in the Picture». «Η Σάρον Μάρσαλ έγινε Τόνια και ο Ουόρεν Μάρσαλ έγινε Κλάρενς Χιους. Τα ονόματα που χρησιμοποιούσαν είχαν αφαιρεθεί από τις ταφόπλακες στην Αλαμπάμα. Και μετά παντρεύτηκαν με τα νέα τους ονόματα στη Νέα Ορλεάνη, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος παντρεύτηκε την ίδια του την κόρη. Ήταν απίστευτο».

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης η Σουζάν στα χέρια του «πατέρα» της

Στο διάστημα μεταξύ του λυκείου και του θανάτου της, η Σουζάν κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Φλόυντ (η Φίσερ μοιράζεται μια συγκλονιστική περιγραφή του βιασμού της Σουζάν υπό την απειλή όπλου μια νύχτα που η Φίσερ κοιμόταν στο σπίτι τους, αφού ο Φλόυντ είχε απειλήσει και τα δύο κορίτσια με όπλο) και την ανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις.

Η Χέδερ Λέιν, πρώην χορεύτρια στο «Mons Venus», ένα κλαμπ στην Τάμπα της Φλόριντα που παρείχε ψυχαγωγία ενηλίκων, θυμάται τη γυναίκα που γνώριζε ως Σάρον ως ένα «πολύ ντροπαλό» άτομο που «δεν μιλούσε για το παρελθόν της» και «δεν μιλούσε για τον εαυτό της». Θυμάται να ακουέι για τον «μπαμπά» της «Σάρον» και «την περίεργη σχέση τους». Σύμφωνα με την Λέιν, ο «μπαμπάς» της «Σάρον» της είχε πει να ρωτήσει για τα πάρτι που διοργανώνονταν στο κλαμπ και να είναι διαθέσιμη γι' αυτά. Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που υποτίθεται ότι δε θα περιελάμβανε «ερωτικούς χορούς» και καμία επαφή μεταξύ των πελατών και των χορευτριών, η Λέειν ειδοποιήθηκε πως η «Σάρον» βρισκόταν «μπροστά από τις γυναικείες τουαλέτες», «προσφέροντας σεξουαλικές υπηρεσίες στους πελάτες για 50 δολάρια».

Η Σουζάν έμεινε έγκυος τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ένα από τα παιδιά της ήταν ο Μαικλ Χιους και ένα άλλο ήταν η Μέγκαν ΝτουΦρεσν η βιολογική κόρη της Σουζάν που δόθηκε για υιοθεσία το 1989. Η ΝτουΦρεσν εξηγεί στο ντοκιμαντέρ ότι μαθαίνοντας την ιστορία της βιολογικής της μητέρας της καλλιεργήθηκε ένα περίεργο είδος θυμού, το οποίο προσπαθεί ακόμη να επεξεργαστεί. «Κανένα κορίτσι δεν θα έπρεπε να περάσει κάτι τέτοιο», λέει. «Πόσο μάλλον από κάποιον που υποτίθεται ότι είναι ο πατέρας της, η πατρική της φιγούρα, ό,τι διάολο κι αν ήταν».

Η ΝτουΦρεσν έδωσε στον γιο της το όνομα του αδικοχαμένου αδελφού της, Μάικλ. Το 2017, η ταφόπλακα της Σουζάν, που μέχρι τότε έγραφε πάντα «Τόνια», άλλαξε ώστε να αντικατοπτρίζει την πραγματική της ταυτότητα. Η Φίσερ, η ΝτουΦρεσν και ο παππούς της ΝτουΦρεσν, Κλίφφορντ Σεββάκις, εμφανίζονται όλοι μαζί στο «Girl in the Picture» για τα αποκαλυπτήρια της νέας ταφόπλακας, η οποία προσδιορίζει την αδικοχαμένη γυναίκα ως Σουζάν Μαρί Σεββάκις. «Δεν μπορώ να μιλήσω πλέον στη Σουζάν, αλλά μπορώ να μιλήσω στη Μέγκαν», λέει ο παππούς της ΝτουΦρεσν, Κλίφορντ Σεββάκις, στο ντοκιμαντέρ. «Και αυτό... αυτό αρκεί».