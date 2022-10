Πώς ο Λιάγκας είπε «ναι» στη Μαρία Κορινθίου - Το παρασκήνιο της διαφωνίας Ντάνου - Ατζούν

Μια ακόμη ανατροπή στα στούντιo Kappa στα Σπάτα όπου στεγάζονται αρκετές από τις εκπομπές του ΑΝΤ1. Όλες τις προηγούμενες μέρες εξελισσόταν μια μεγάλη διαπραγμάτευση μεταξύ καναλιού και Γιώργου Λιάγκα για τη μορφή που θα πρέπει να έχει το «Πρωινό» μετά την ηχηρή αποχώρηση της Δούκισσας Νομικού. Η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μετά την αποχώρηση της παρουσιάστριας εμφανίζει αυξητικές τάσεις στα ποσοστά της τηλεθέασης με αποτέλεσμα να έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση με μεγάλη βέβαια διαφορά από την ξεκάθαρα πρώτη Κατερίνα Καινούργιου και πολύ μικρή από το «Πρωινό μας» του ΣΚΑΪ και το «Πάμε Δανάη!» του Mega. Και ενώ σαφώς τα νούμερα έχουν βελτιωθεί σύμφωνα με πληροφορίες του Reader υπήρχε έντονος προβληματισμός στο κανάλι για το τί θα γίνει με τις εμπορικές τοποθετήσεις στην πρωινή εκπομπή.

Η αρχική σκέψη ήταν η πρόσληψη μιας μικρού βεληνεκούς πανελίστριας – παρουσιάστριας που θα αναλάμβανε αυτό το κομμάτι με παράλληλη παρουσία και στις γυναικείες στήλες της εκπομπής. Εγιναν μάλιστα επαφές με τη Φελίσια Λαπάτη και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου (το πρώην κορίτσι του «Τροχού της Τύχης» το καλοκαίρι είχε κάνει δοκιμαστικό και για το «Mega Καλημέρα») αλλά υπήρξε τηλεφώνημα και προς την πρώην συνεργάτιδα του Mega Φλορίντα Πετρουτσέλι. Τελικά ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να επιλέξει ένα όνομα με ισχυρότερο καλλιτεχνικό -άρα και εμπορικό- εκτόπισμα. Αυτή είναι η Μαρία Κορινθίου. Το όνομα τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, Γιάννη Αϊβάζη, είχαν ακουστεί έντονα το προηγούμενο καλοκαίρι για το «Breakfast» του Star. Οι συζητήσεις μετατράπηκαν σε κανονική πρόταση μετά την on air συνάντηση Λιάγκα – Κορινθίου την προηγούμενη Τρίτη όταν η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό» στην ενότητα της συνέντευξης.

Στην ουσία όλο αυτό λειτούργησε ως live casting με τον δημοσιογράφο και την ηθοποιό να δείχνουν πως έχουν χημεία. Έτσι στη συνέχεια ήρθε και η πρόταση συνεργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής η Μαρία Κορινθίου δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο και στελέχη του ΑΝΤ1 έκαναν λόγο για «προχωρημένες συζητήσεις» μεταξύ των δύο πλευρών. Η Κορινθίου όπως όλα δείχνουν θα εμφανιστεί τη Δευτέρα στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα και απομένει να δούμε αν θα είναι στο πάνελ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής ή θα έχει ρόλο ανάλογο με αυτόν της Δούκισσας δηλαδή παρουσία στο σχολιασμό των lifestyle θεμάτων, των ζωδίων, της μαγειρικής και των εμπορικών στηλών. Στην ενότητα της συνέντευξης οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως θα εμφανίζεται κατά περίσταση και ανάλογα με τον καλεσμένο.

Το παρασκήνιο του «όχι» του Ντάνου στον Ατζούν

Οριστικά εκτός «All Star Survivor» ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Το δήλωσε και ο ίδιος on camera χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες λέγοντας πως έχει υπογράψει άλλη συμφωνία. Το ραντεβού του Γιώργου Αγγελόπουλου έγινε πριν 15 ημέρες με υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος της Acun Medya Ελλάδος ενώ ήταν ενήμερη και η διεύθυνση προγράμματος του ΣΚΑΪ. Αυτό που ζητήθηκε από τον Ντάνο ήταν η συμμετοχή του στο «All Star Survivor» ως παίκτη και όχι ως παρουσιαστή. Στο τραπέζι έπεσε και η εναλλακτική του «coach» των παικτών. Όταν το θέμα έφθασε στο οικονομικό διαπιστώθηκε πως υπάρχει στην κυριολεξία χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Αν και από την Acun Medya υπήρξε πρόταση για ένα δεύτερο ραντεβού προσεχώς αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Την ίδια στιγμή βέβαια ο Αγγελόπουλος είχε πάρει αποφάσεις για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Ο ίδιος θέλει περισσότερο το κομμάτι της υποκριτικής και έχει συμφωνήσει ήδη για τις τρεις ταινίες εκτός Ελληνικών συνόρων με γυρίσματα τους επόμενους μήνες σε Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Ιρλανδία, Ινδία και Ντουμπάϊ. Μάλιστα σε μια εκ των τριών ταινιών θα έχει συμπρωταγωνιστή τον πρώην συμπαίκτη του στο «Survivor» Γιώργο Χρανιώτη. Η περιπέτεια μυστηρίου με τίτλο «The Lost Ship» έχει βασικό θέμα την ανεύρεση του χαμένου χρυσού του Χίτλερ και ο Ντάνος θα υποδυθεί έναν Ουκρανό Καπετάνιο. Πληροφορίες του «Reader» πάντως αναφέρουν πως είναι σε συζητήσεις και με εγχώρια εταιρία παραγωγής για τον πρωταγωνιστικό ρόλο μιας νέας δραματικής σειράς με έντονα αστυνομικά στοιχεία η οποία θα ξεκινήσει να προετοιμάζεται την επόμενη άνοιξη με ορίζοντα έναρξης προβολής το φθινόπωρο του 2023.

Τα χαμηλά μονοψήφια του «Love Ιsland» παγώνουν την παρουσία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο «My Style Rocks»

Είναι της πάση γνωστό πως ο Τούρκος παραγωγός και καναλάρχης Ατζούν Ιλίτζαλι λειτουργεί ως καναλάρχης και στις παραγωγές με τις οποίες προμηθεύει τον ΣΚΑΪ. Σε συνεργασία με τα στελέχη του που κατέχουν το Know How της ελληνικής τηλεοπτικής αγοράς, επιλέγουν παρουσιαστές, κριτές στα ριάλιτι και φυσικά τους παίκτες. Με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΚΑΪ βέβαια. Για τον επόμενο κύκλο του «My Style Rocks» έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όλα τα προγράμματα που λάνσαρε μέχρι στιγμής ο ΣΚΑΪ σημειώνουν μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης. Το κανάλι φέρεται να καταγράφει ήδη ζημίες και απώλεια εσόδων από διαφημιστικά έσοδα και το μόνο πρόγραμμα που έχει πάρει μέχρι στιγμής ξεκάθαρο «ναι» για το δεύτερο μισό της σεζόν είναι το «All Star Survivor». Για το «My Style Rocks» η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ θολή με τις πιθανότητες να είναι συντριπτικά υπέρ της διατήρησης του παιχνιδιού μόδας στο «ψυγείο».

Το νέο σενάριο θέλει το πρόγραμμα να επιστρέφει στον «αέρα» του ΣΚΑΪ το φθινόπωρο του ’23 με παρουσιάστρια και πάλι την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η οποία αφενός έχει άριστη σχέση με την Ατζούν Μίντια και είχε κάνει τα καλύτερα νούμερα απ’ όλες τις άλλες παρουσιάστριες στο παιχνίδι μόδας (Αραβανή, Στικούδη) αφετέρου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της lifestyle επικαιρότητας λόγω του γάμου της με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και την εγκυμοσύνη της. Αντίθετα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται να δέχεται πίεση όσον αφορά στο τηλεοπτικό της μέλλον καθώς το τρίτο κατά σειρά πρότζεκτ που παρουσιάζει, το «Love Island» δεν θεωρείται επιτυχημένο. Προηγήθηκε το καθημερινό lifestyle μαγκαζίνο «Pop Up» στον Alpha τη σεζόν 20 – 21 και το «Style me up» στο ίδιο κανάλι την περσινή τηλεοπτική περίοδο το οποίο μάλιστα ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω χαμηλής τηλεθέασης. Αποκλειστικές πληροφορίες του Reader αναφέρουν πως πράγματι είχε γίνει συζήτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον ΣΚΑΪ για το «My Style Rocks» ωστόσο δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Το υπάρχον συμβόλαιο Παπαγεωργίου – ΣΚΑΪ αφορά μόνο στην παρουσίαση του «Love Island» και λήγει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του dating reality.