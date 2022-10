Πρεμιέρα για το J2US - Τα ζευγάρια, η 4η κριτής του show και ο πρώτος καλεσμένος (Βίντεο)

Το «Just the 2 of Us» κάνει πρεμιέρα απόψε, Σάββατο (8/10) στις 20:00 στον Alpha και υπόσχεται να... ανεβάσει τον πήχη της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας σε άλλο επίπεδο! Ο Νίκος Κοκλώνης μας ξεσηκώνει σε ένα ξέφρενο τηλεοπτικό πάρτι με ακόμη πιο δυνατές δόσεις λάμψης, χιούμορ, συγκίνησης αλλά και έκπληξης! Μουσική, τραγούδι και χορός με την καλλιτεχνική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού θα πλημυρίσουν τα σαββατόβραδά μας. Αναπάντεχα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή – διεθνών προδιαγραφών – μουσική σκηνή του «Just the 2 of Us» που φέτος γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, φωτεινότερη και ultrahigh-tech! Η αγωνία χτυπάει κόκκινο με τα ντουέτα να διεκδικούν κάθε Σάββατο την πολυπόθητη ασυλία που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή στο σόου… μέχρι τελικής πτώσης.

Διαβάστε ακόμη: Survivor All Star: Γιατί είπε «όχι» η Κάτια Ταραμπάνκο

J2US: Τα 13 ζευγάρια που διαγωνίζονται

Μπέσσυ Αργυράκη-Τόλης Παπαδημητρίου

Αντώνης Παπαηλίας/Λόλα-Λευτέρης Μητσόπουλος

Αρις Πετράκης-Βίκυ Κουλιανού

Μαυρίκιος Μαυρικίου-Ιλάειρα Ζήση

Βασίλης Πορφυράκης-Ματίνα Νικολάου

Τζένη Κατσίγιαννη-Βαλεντίνο

Παναγιώτης Ραφαηλίδης-Αφροδίτη Γεροκωνσταντή

Σοφία Αρβανίτη-Γιάννης Κατινάκης

Θέλξη-Σπύρος Νικολαΐδης

Στέφανος Πιτσίνιαγκας-DJ Pitsi

Ανδρομάχη-Ιωάννης Μελισσανίδης

Σώτης Βολάνης-Νάνσυ Παραδεισανού

Φωτεινή Δάρρα-Παναγιώτης Τριανταφύλλου

Νίκος Κοκλώνης: «Η 4η κριτής του J2US είναι γυναίκα»

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» για την πρεμιέρα του J2US, τις εκπλήξεις που ετοιμάζει στο show και σχολίασε και τα τηλεοπτικά πρόσωπα. «Έχω άγχος για την πρεμιέρα του J2US, θα γίνει χαμός, έχω το άγχος του πρωτάρη. Θέλω όμως να διασκεδάσω με το κοινό, με τους φίλους μου, με τα καινούρια ζευγάρια. Η 4η κριτής είναι γυναίκα, μου έβγαλε την ψυχή αλλά τελικά δέχθηκε. Μου έβγαλε την ψυχή γιατί, επειδή θα τραγουδάει, εάν θα προλαβαίνει», ανέφερε ο παρουσιαστής. «Η Δέσποινα είναι χαρούμενη, λάμπει. Όταν είναι χαρούμενη η Δέσποινα είμαστε χαρούμενοι όλοι. Θα ήταν ωραίο να είμαι ο κουμπάρος στον γάμο της Δέσποινας και του Βασίλη, αλλά δεν μου έχουν πει», σχολίασε σχετικά με την σχέση της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη.

Video Loading...

Ο Νίκος Κοκλώνης επιβεβαίωσε μάλιστα ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει δεχθεί πρόταση για το μουσικό show. «Είπε να έρθει ως guest αλλά ήθελα να συμμετέχει κανονικά. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος μίλησε κακά για το show, το είπε επειδή είναι δημοσιογράφος και εάν έμπαινε στην ψυχαγωγία θα έμπαινε με άλλον τρόπο», διευκρίνισε. «Μπορεί να δούμε και την Έλλη Στάη στο Just φέτος, και τον Νίκο Αλιάγα. Η Ρούλα Κορομηλά δεν ξέρω εάν θα είναι μαζί μας, έχω μάθει ότι έχει κλείσει αλλού. Η Ναταλία Γερμανού δεν μπορούσε να είναι κριτής, λόγω της εκπομπής της την Κυριακή», συνέχισε ο Νίκος Κοκλώνης αποκαλύπτοντας ακόμη περισσότερα για το show.

Ο πρώτος καλεσμένος

Ποδαρικό στο J2US θα κάνει ο Βασίλης Καρράς. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής θα εμφανιστεί στην πρεμιέρα και θα ξεσηκώσει με τις επιτυχίες του. Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Καρράς είχε εμφανιστεί και πέρσι στο σόου, εντυπωσιάζοντας το τηλεοπτικό κοινό.