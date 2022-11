Ο Σταμάτης Γονίδης ήταν καλεσμένος στο Just The Two Of Us το βράδυ του Σαββάτου (12/11) και ο αγαπημένος τραγουδιστής ερμήνευσε τις μεγάλες του επιτυχίες και συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο τον αποθέωσε στο Twitter, ενώ κάλεσε στη σκηνή τη Δέσποινα Βανδή και τραγούδησαν μαζί το «Όλα σ’ αγαπάνε». Ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε στον Νίκο Κοκλώνη για τη συνεργασία που έχει κάνει με τον γιο του Μπομπ Μάρλεϊ, Τζουλιάνο, στο ντουέτο «Μόνος μου μπορώ». «Είμαι λάτρης του Μπομπ Μάρλεϊ και της ρέγκε μουσικής και δεν ξέρω πού με βρήκαν, έτυχε. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά, έγραψα και τους στίχους», είπε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Γονίδης.

Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης του επιφύλασσε μια έκπληξη, έχοντας εξασφαλίσει για το Just The Two Of Us ένα απόσπασμα του ντουέτου που θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου και το οποίο προβλήθηκε σε παγκόσμια πρώτη μετάδοση.

«Ένας και μοναδικός», «θεός», «αναλλοίωτη φωνή» ήταν μόνο μερικά από τα κολακευτικά σχόλια που έγιναν στο Twitter για τον αγαπημένο τραγουδιστή που έχει κερδίσει εδώ και δεκαετίες την αγάπη του κόσμου.

Γονίδης τεράστιος, άρχοντας στην πίστα, μόνο φωνή, όχι κόλπα! #j2us — ExileC (@ExileC1) November 12, 2022

Καμπάνα ο Γονιδης



Από τους ελάχιστους που έχει ακόμα φωναρα #j2us pic.twitter.com/9df0rtScvz — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) November 12, 2022

Απιστευτος και όμως αληθινός!!!

Ο ένας και μοναδικός Γονιδης!!#j2us pic.twitter.com/dsmyALs8LX — blimblam (@blimblam678) November 12, 2022

Πόσο αβίαστα τραγουδησε ο Γονίδης και σε ξεσηκώνει ,γιατί έχει ψυχή και δίνει πονο.#j2us — anastasiap (@anastas75510026) November 12, 2022

Βγήκε ο Θεός στην πίστα!

Μόνο Γονίδης!❤️ #j2us — nikosren (@nikosren) November 12, 2022

Ελα άρχοντα, παρε μας τα υπάρχοντα!!!!

Γονιδης!!! #j2us — giannis 33 (@gia3nnis3) November 12, 2022

#j2us ο Γονίδης έχει φωνάρα. Γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής — τσοκαρια σνομπαρια (@1EviGian1) November 12, 2022