J2US: «Ελληνίδα Μόνικα Μπελούτσι» η Αντζελα Δημητρίου - «Σταμάτα να αδυνατίζεις» είπε η Βανδή

Αντζελα Δημητρίου: «Σταμάτα να αδυνατίζεις» της είπε η Δέσποινα Βανδή στο Just The Two Of Us

Η Αντζελα Δημητρίου εμφανίστηκε στην σκηνή του Just The Two Of Us με τον Παύλο Σταματόπουλο και το ζευγάρι εντυπωσίασε με την ερμηνεία του - Η Λαίδη του ελληνικού τραγουδιού χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως η «Ελληνίδα Μόνικα Μπελούτσι»