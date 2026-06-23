Βραβεία Γκίνες: Αυτός είναι ο πιο θορυβώδης άνθρωπος στον κόσμο

Μακρά είναι η λίστα με τα σπάνια Γκίνες Ρεκόρ, και ανάμεσά τους είναι και αυτό του Αυστραλού καθαριστή ερκοντίσιον, ο οποίος πλέον φιγουράρει ως ο άνθρωπος με την πιο «δυνατή φωνή στον κόσμο».

Ο 58χρονος Τζόζεφ ΜακΓκρέιλ-Μπέιτουπ, καθαριστής αλλά και τελάλης (γεγονός που δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη) από την Καμπέρα κατέρριψε την περασμένη εβδομάδα το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες, φωνάζοντας τη λέξη «τώρα» («now») με εντυπωσιακή ένταση 122,4 ντεσιμπέλ, ένα επίπεδο θορύβου συγκρίσιμο με αλυσοπρίονο ή αεροσκάφος κατά την απογείωση.

Η εκκωφαντική κραυγή του ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 121,7 dB, το οποίο είχε σημειώσει το 1994 η δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία Αναλίζα Φλάναγκαν, φωνάζοντας τη λέξη «ησυχία» («quiet»).

Ο ΜακΓκρέιλ-Μπέιτουπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται για κάτι που μπορεί να προπονήσει κανείς.

«Δεν υπάρχει τρόπος να το εξασκήσεις πραγματικά. Πρέπει απλώς να το κρατήσεις για τη μεγάλη μέρα», είπε.

Ωστόσο, θεωρεί τον εαυτό του τον πιο δυνατοφώνη άνδρα στον κόσμο και όχι το πιο δυνατοφώνη άτομο συνολικά, καθώς δεν υπήρχε ξεχωριστό ρεκόρ για άνδρα.

Guinness World Records last week acknowledged 58-year-old Joseph McGrail-Bateup from Canberra, Australia resident as the world’s loudest person.



The professional air conditioner cleaner and honorary town crier yelled “now” at 122.4 decibels. pic.twitter.com/C6x3XGrNKx — The Associated Press (@AP) June 23, 2026

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Ο ΜακΓκρέιλ-Μπέιτουπ ανακάλυψε το ρεκόρ της Φλάναγκαν όταν αναζητούσε στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες επιτεύγματα σχετικά με την τέχνη του τελάλη, χωρίς επιτυχία. Το ενδιαφέρον του για τις φωνητικές επιδόσεις ξεκίνησε όταν διορίστηκε επίσημος τελάλης της Καμπέρας το 2017.

Πρόκειται για έναν τιμητικό και μερικής απασχόλησης ρόλο που έχει θεσπιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει «λίγη διασκέδαση».

Ως τελάλης χρησιμοποιεί το όνομα «Λόρδος Τζόζεφ» και κάνει ανακοινώσεις σε κοινοτικές εκδηλώσεις, σχολικές γιορτές και εκθέσεις αυτοκινήτων. Η θέση αυτή του εξασφάλισε και συμμετοχή στην Αρχαία και Επίτιμη Συντεχνία Αυστραλών Τελάληδων, έναν επαγγελματικό οργανισμό που διατηρεί τις ιστορικές και τελετουργικές παραδόσεις του επαγγέλματος.

Το 2024 κέρδισε διαγωνισμό της συντεχνίας με το πιο δυνατό «Oyez, Oyez, Oyez» (παραδοσιακή κραυγή τελάλη), φτάνοντας τα 98 dB. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται για να ζητηθεί σιωπή και προσοχή πριν από μια επίσημη ανακοίνωση.

Πριν από την προσπάθεια για το παγκόσμιο ρεκόρ, δοκίμασε διάφορες λέξεις και τελικά κατέληξε στο «now» («τώρα»).

Η κραυγή του καταγράφηκε στις 2 Μαΐου σε ραδιοφωνικό στούντιο της Καμπέρας από επαγγελματία ακουστικό μηχανικό, παρουσία μαρτύρων. Τα αρχεία στάλθηκαν στα Ρεκόρ Γκίνες, τα οποία ανακοίνωσαν επίσημα το νέο ρεκόρ την Παρασκευή.